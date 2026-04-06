DCNews Stiri Omul din spatele B9. Arhitectul român al formatului care aduce SUA mai aproape de țara noastră
Data publicării: 21:05 06 Apr 2026

Omul din spatele B9. Arhitectul român al formatului care aduce SUA mai aproape de țara noastră
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump si marco rubio Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul Summitului B9 de la București, la care ar urma să participe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Președintele american Donald Trump a declinat invitația lui Nicușor Dan de a participa la Summitul B9 de la București din luna mai, însă SUA ar urma să fie reprezentate de către Marco Rubio, secretar de stat. Potrivit surselor oficiale, în prezent se poartă discuții între biroul lui Marco Rubio și Administrația Prezidențială din România.

Deși nu poate ajunge în București, Donald Trump a mulțumit oficialilor români pentru creșterea procentului din PIB în domeniul apărării și perspectiva creșterii în viitor până la 5%. Mai mult, el ar fi mulțumit României și pentru sprijinul acordat SUA în războiul din Iran.

Invitat la România TV, luni seară, Bogdan Chirieac a evidențiat importanța Summitului B9 în afirmarea țărilor din estul Europei pe scena regională și mondială. Analistul politic a amintit și de originile acestui format, care a fost creat de către Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, dar și în Polonia.

CITEȘTE ȘI                  -                 Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio

„B9 e creat de către fostul ambasador al României la Varșovia, E.S. Ovidiu Dranga, ambasador și acum, doar că la Laserul de la Măgurele, făcut cu banii Uniunii Europene. E un format absolut în regulă, deoarece e vorba de țările din estul Europei care, alături de Inițiativa celor Trei Mări, încearcă să atragă atenția asupra acestei părți a lumii. Dacă vine și Marco Rubio ne-ar ajuta mult!“, a spus, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

De asemenea, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut câteva remarci și despre deplasarea în România a lui Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, care poartă discuții în țara noastră în ceea ce privește colaborări bilaterale în mai multe domenii-cheie.

„Consiliera domnului Zampolli este fostul consul al României în SUA, doamna Tamila Cristescu, dată afară în mod abuziv din Ministerul Afacerilor Externe de către doamna Oana Țoiu. După ce a fost destituită, dânsa a fost angajată de către Paolo Zampolli. Oare cum o da ochii doamna Țoiu cu doamna Tamila Cristescu, într-un cadru oficial?!“, a mai precizat analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
O fetiță a fost salvată de la orbire la doar 20 de zile: screening genomic record în Italia
Publicat acum 9 minute
Omul din spatele B9. Arhitectul român al formatului care aduce SUA mai aproape de țara noastră
Publicat acum 37 minute
O țară afectată de incendii recurge la însămânțarea norilor pentru a salva rezervele de apă
Publicat acum 57 minute
Controversa amendamentelor SAFE: un joc aranjat în locul unei competiții reale
Publicat acum 1 ora si 8 minute
O boală „la fel de veche ca ciuma” revine cu un număr record de cazuri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 33 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 13 ore si 44 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 47 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 3 ore si 4 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 14 minute
UPDATE: Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
