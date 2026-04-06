Omul din spatele B9. Arhitectul român al formatului care aduce SUA mai aproape de țara noastră

Președintele american Donald Trump a declinat invitația lui Nicușor Dan de a participa la Summitul B9 de la București din luna mai, însă SUA ar urma să fie reprezentate de către Marco Rubio, secretar de stat. Potrivit surselor oficiale, în prezent se poartă discuții între biroul lui Marco Rubio și Administrația Prezidențială din România.

Deși nu poate ajunge în București, Donald Trump a mulțumit oficialilor români pentru creșterea procentului din PIB în domeniul apărării și perspectiva creșterii în viitor până la 5%. Mai mult, el ar fi mulțumit României și pentru sprijinul acordat SUA în războiul din Iran.

Invitat la România TV, luni seară, Bogdan Chirieac a evidențiat importanța Summitului B9 în afirmarea țărilor din estul Europei pe scena regională și mondială. Analistul politic a amintit și de originile acestui format, care a fost creat de către Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, dar și în Polonia.

„B9 e creat de către fostul ambasador al României la Varșovia, E.S. Ovidiu Dranga, ambasador și acum, doar că la Laserul de la Măgurele, făcut cu banii Uniunii Europene. E un format absolut în regulă, deoarece e vorba de țările din estul Europei care, alături de Inițiativa celor Trei Mări, încearcă să atragă atenția asupra acestei părți a lumii. Dacă vine și Marco Rubio ne-ar ajuta mult!“, a spus, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

De asemenea, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut câteva remarci și despre deplasarea în România a lui Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, care poartă discuții în țara noastră în ceea ce privește colaborări bilaterale în mai multe domenii-cheie.

„Consiliera domnului Zampolli este fostul consul al României în SUA, doamna Tamila Cristescu, dată afară în mod abuziv din Ministerul Afacerilor Externe de către doamna Oana Țoiu. După ce a fost destituită, dânsa a fost angajată de către Paolo Zampolli. Oare cum o da ochii doamna Țoiu cu doamna Tamila Cristescu, într-un cadru oficial?!“, a mai precizat analistul politic Bogdan Chirieac.