Marco Rubio vine la București. SUA acceptă invitația României la Summitul B9 - surse oficiale
Data actualizării: 12:43 06 Apr 2026 | Data publicării: 12:29 06 Apr 2026

Marco Rubio vine la București. SUA acceptă invitația României la Summitul B9 - surse oficiale
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan rubio De la stânga la dreapta: Secretarul de Stat american, Marco Rubio, președintele Nicușor Da. Sursa foto: precidency

Statele Unite ale Americii ar urma să fie reprezentate de Secretarul de Stat american, Marco Rubio, la Summitul B9 de la București.

Informația vine să confirme, la aproximativ o lună și jumătate distanță, negocierile desfășurate de părțile română și americană, care vizau participarea Secretarului de Stat american la evenimentul din țara noastră.

Marco Rubio ar urma să vină la București

Se poartă discuții, în acest moment, între biroul lui Marco Rubio și Administrația Prezidențială din România pentru ca reprezentantul SUA să participe la Summitul B9, organizat la București, pe 13 mai, potrivit surselor oficiale.

Deși invitația a fost transmisă, în baza protocolului, către președintele Donald Trump, liderul de la Casa Albă a afirmat că nu poate să participe personal la eveniment, mulțumind oficialilor de la București pentru creșterea procentului din PIB în domeniul apărării și creșterea acestuia până la 5% în anii viitori.

Mai mult, el ar fi mulțumit României și pentru sprijinul acordat SUA în războiul din Iran.

Nicușor Dan și vizita în SUA, amânată

Totodată, o vizită a președintelui Nicușor Dan în SUA, care ar fi fost programată în luna mai, ar urma să fie anulată, potrivit acelorași surse.

În schimb, o vizită a președintelui francez Emmanuel Macron în țara noastră ar fi programată în luna mai, în perioada Zilei Europei, în timp ce o posibilă vizită a președintelui Dan la Kiev ar urma să nu mai aibă loc în acea peripadă, în contextul desfășurării evenimentului B9 la București.

Negocieri România-SUA

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Marco Rubio, în luna februarie, în SUA, când s‑a deplasat la Washington pentru a participa ca observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump. La întâlnire a participat și Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, care s-a întâlnit, de curând, cu primarul Daniel Băluță, la București.

Încă de atunci se zvonea că părțile americană și română poartă negocieri pentru o participare a lui Rubio la București.

Summitul B9 va reuni statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și România). Evenimentul are ca teme principale securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina. 

