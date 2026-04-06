Subcategorii în Politica

DCNews Politica Primarul Daniel Băluță, întâlnire cu ambasadorul SUA pentru parteneriate globale: Discuții despre investiții strategice în Sectorul 4 și dezvoltarea Bucureștiului
Data actualizării: 11:16 06 Apr 2026 | Data publicării: 11:14 06 Apr 2026

Primarul Daniel Băluță, întâlnire cu ambasadorul SUA pentru parteneriate globale: Discuții despre investiții strategice în Sectorul 4 și dezvoltarea Bucureștiului
Autor: Andrei Itu

662342374_1512652520224407_1322877963345599978_n Foto Facebook - Daniel Băluță, de la întâlnirea cu ambasadorul SUA pentru investiții strategice în Sectorul 4 și dezvoltarea Bucureștiului

Primarul Daniel Băluță a avut o întâlnire cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, pentru a discuta despre investiții strategice în Sectorul 4.

Primarul Daniel Băluță a discutat cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, inclusiv despre extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a subliniat și deschiderea pentru dezvoltarea unor proiecte culturale comune pentru generațiile prezente și viitoare.

Investiții strategice și proiecte culturale pentru Sectorul 4 - cheia discuției între primarul Daniel Băluță și ambasadorul SUA Paolo Zampolli

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.


În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură.


În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante. În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative”, a transmis primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, pe o rețea socială, unde a atașat și poze de la întâlnire.

