Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
DCNews Stiri Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Data publicării: 09:51 08 Apr 2026

Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Autor: Doinița Manic

imagine cutremur De la începutul lunii aprilie, în România s-au produs trei cutremure. Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un nou cutremur a avut loc în România, în dimineața zilei de joi, 8 aprilie.

Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri, la ora locală 5:28, în judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 147,7 km în apropierea următoarelor oraşe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Braşov, 62 km sud de Buzău, 68 km sud de Focşani, 73 km nord de Ploieşti şi 99 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii aprilie, în România s-au produs trei cutremure

De la începutul lunii aprilie, în România s-au produs trei mişcări tectonice, cu magnitudini cuprinse între 2,7 şi 4.

Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. A

