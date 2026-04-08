Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri, la ora locală 5:28, în judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 147,7 km în apropierea următoarelor oraşe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Braşov, 62 km sud de Buzău, 68 km sud de Focşani, 73 km nord de Ploieşti şi 99 km nord-est de Târgovişte.

VEZI ȘI: Seism puternic în Afganistan: 12 persoane au murit

De la începutul lunii aprilie, în România s-au produs trei cutremure

De la începutul lunii aprilie, în România s-au produs trei mişcări tectonice, cu magnitudini cuprinse între 2,7 şi 4.

Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. A