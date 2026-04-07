Imaginea zilei cu apusul Pământului văzut de pe Lună, surprinsă de echipajul misiunii Artemis II / foto în articol

Cei patru astronauți de la bordul capsulei Orion a misiunii Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen, au avut șansa, în cursul nopții trecute, atunci când s-au aflat în spatele satelitului natural al Terrei, să surprindă un apus al Pământului văzut de pe Lună.

Imaginea a fost publicată marți pe pagina de Facebook a Casei Albe și surprinde peisajul selenar de pe fața ascunsă a Lunii și Pământul în timp ce dispare sub orizont.

„Omenirea, de pe cealaltă parte. Prima fotografie de pe fața îndepărtată a Lunii. Capturată de pe Orion în timp ce Pământul se scufundă dincolo de orizontul lunar. Fotografie: NASA“, se arată în postarea Casei Albe.

