DCNews Stiri Astronauții misiunii Artemis II au izbucnit în lacrimi: Motivul emoționant pentru care un crater a fost denumit „Carroll" / video viral
Data publicării: 21:51 06 Apr 2026

Astronauții misiunii Artemis II au izbucnit în lacrimi: Motivul emoționant pentru care un crater a fost denumit „Carroll“ / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

astronautii artemis 2 imbratisati Foto: Captură NASA

Cei patru astronauți care se află pe orbita Lunii au plâns de bucurie în momentul în care au devenit oamenii care au ajuns la cea mai mare distanță de Pământ.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen au devenit pământenii care au ajuns la cea mai îndepărtată distanță de planeta noastră. După ce au doborât recordul Misiunii Apollo 13, cei patru astronauți au izbucnit în lacrimi și s-au îmbrățișat, potrivit astronomului Claudiu Tănăselia.

Echipajul Artemis II va depăși distanța de 406.000 km de Pământ.

Cu prilejul doborârii acestui record și a faptului că misiunea se află pe partea ascunsă a Lunii, canadianul  Jeremy Hansen a profitat de ocazie și a botezat două cratere de pe suprafața satelitului natural al Pământului, cratere care până în prezent nu aveau nume. 

CITEȘTE ȘI                 -                 Imaginea Lunii surprinsă de NASA stârnește controverse: de ce pare mai mică decât ar trebui?

Motivul emoționant pentru care un crater al Lunii a fost denumit „Carroll“

Primul dintre acestea a fost botezat „Integrity“, după numele capsulei Orion în care se află echipajul. Cel de-al doilea crater a fost denumit în memoria regretatei soții a comandantului misiunii, Reid Wiseman, Carroll. Reid Wiseman are doi copii pe care îi crește singur de mai bine de cinci ani.

Carroll Taylor Wiseman, în vârstă de 46 de ani, a decedat pe 17 mai în Friendswood, Texas, după o luptă de cinci ani cu cancerul, potrivit Virginian Pilot.

Reid Wiseman este unul dintre cei patru membri ai echipajului care s-au îmbarcat în misiunea lunară Artemis II. Aceștia călătoresc mai departe decât orice ființă umană a călătorit vreodată departe de Pământ. „Reid Wiseman este un veteran cu 27 de ani de experiență în Marină, pilot, tată, inginer și originar din Baltimore. A fost selectat ca astronaut de NASA în 2009 și a servit ca inginer de zbor la bordul Stației Spațiale Internaționale pentru Expediția 41 din mai până în noiembrie 2014”, a explicat NASA.

Wiseman a postat un selfie cu cele două fiice ale sale înainte de zbor, scriind: „Le iubesc pe aceste două doamne și mă îmbarc pe acea rachetă ca un tată foarte mândru.”

Carroll, originară din Virginia Beach, a fost fiica lui Waller și a lui Anne Taylor. A absolvit Liceul First Colonial, Universitatea James Madison și Universitatea Virginia Commonwealth. După absolvirea ca asistentă pediatrică, Carroll a lucrat la Spitalul de Copii al Fiicelor Regelui (CHKD) și ca asistentă medicală școlară în Patuxent River, Maryland, iar mai târziu în Friendswood, Texas.

Carroll și-a dedicat viața ajutării altora ca asistentă medicală, la unitatea de terapie intensivă pentru nou-născuți, a mai transmis NASA.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LZysTJ3cdS4?si=VfhkbNdMCJoa6BWj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

