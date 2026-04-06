Imaginea Lunii surprinsă de NASA stârnește controverse: de ce pare mai mică decât ar trebui?

Imaginea, surprinsă din interiorul navei spațiale Orion, arată satelitul natural al Pământului într-un prim-plan aparent neobișnuit, în timp ce astronauții se apropie de el.

Misiune istorică în desfășurare

Prima etapă a programului Artemis, care își propune să readucă oameni pe Lună după aproape 60 de ani de la Apollo 17, a ajuns în ziua a șasea. Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen efectuează o survolare a Lunii pentru a testa tehnologia de zbor în spațiul îndepărtat și sistemele de susținere a vieții.

Astronauții urmează să ajungă în zona îndepărtată a Lunii, într-un punct mai îndepărtat de Pământ decât a fost vreodată un echipaj uman.

One last look at the Moon before flight day six and your epic lunar flyby, taking you farther into space than humans have EVER traveled. — NASA (@NASA) April 6, 2026

Fotografia care a ridicat semne de întrebare

Imaginea distribuită pe 6 aprilie arată Luna văzută prin fereastra capsulei Orion, însoțită de mesajul: „O ultimă privire către Lună înainte de survolul lunar epic, care vă va duce mai departe în spațiu decât a ajuns vreodată vreun om”.

Deși fotografia a fost descrisă drept „uimitoare”, atenția publicului s-a concentrat asupra unui detaliu neașteptat: dimensiunea aparent mică a Lunii.

Comentariile utilizatorilor nu au întârziat:

„Pare mai aproape de casa mea”, a glumit cineva.

„Credeam că, pe măsură ce se apropie, va părea tot mai mare”, a scris un alt utilizator.

„Nu ar trebui să devină mai mare, în loc să pară mai mică decât de pe Pământ?”, s-a întrebat o altă persoană.

Explicația: efectul obiectivului camerei

Specialiștii și pasionații de fotografie au oferit rapid o posibilă explicație: tipul de obiectiv utilizat.

Fotografia ar fi fost realizată cu un obiectiv wide (unghi larg), care captează o porțiune mai mare din interiorul capsulei, dar face ca obiectele aflate la distanță, precum Luna, să pară mai mici. În schimb, fotografiile realizate de pe Pământ folosesc adesea zoom digital sau optic, ceea ce creează impresia unei Luni mai mari.

Cu alte cuvinte, ceea ce pare o anomalie este, de fapt, o iluzie optică generată de tehnologia camerei.

Moment critic: pierderea contactului cu Pământul

Pe măsură ce nava Orion se apropie de fața ascunsă a Lunii, echipajul va experimenta un moment delicat: pierderea temporară a comunicațiilor cu centrul de control din Houston.

Semnalul va fi întrerupt timp de aproximativ 40 de minute, deoarece Luna va bloca undele radio. Evenimentul este așteptat să aibă loc în această seară, marcând unul dintre cele mai tensionate momente ale misiunii.

Înainte de acest moment, astronautul Victor Glover a transmis un mesaj emoționant, îndemnând oamenii să rămână uniți: „Să ne rugăm, să sperăm și să ne trimitem gânduri pozitive pentru reluarea contactului”.

O misiune care reaprinde fascinația pentru spațiu

Dincolo de controversele generate de o simplă fotografie, misiunea Artemis readuce în prim-plan interesul global pentru explorarea spațială. Iar imaginea Lunii, chiar și cu imperfecțiunile ei optice, continuă să captiveze și să stârnească întrebări despre universul care ne înconjoară.