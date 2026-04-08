Cum au reacționat piețele după armistițiul anunțat de Trump cu Iran: Evoluția prețului petrolului

Prețurile petrolului scad după armistițiul anunțat de Trump

Prețurile petrolului au scăzut, obligațiunile au crescut, iar acțiunile s-au apreciat, după ce un armistițiu de două săptămâni care implică Iranul a declanșat o reacție pozitivă pe piețe, investitorii fiind încurajați de posibila reluare a fluxurilor de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Al Jazeera.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți seară că a fost de acord să suspende atacurile asupra Iranului timp de două săptămâni, adăugând că este în curs de desfășurare un acord de pace pe termen lung.

Iranul a declarat că își va opri atacurile dacă cele îndreptate împotriva sa se opresc, și că tranzitul în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibil timp de două săptămâni, în coordonare cu Forțele Armate Iraniene.

Criza petrolului, într-o fază intermediară

Piețele globale au fost zdruncinate de când SUA și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie, determinând Teheranul să închidă Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie utilizată pentru a tranzita o cincime din petrolul și gazele lumii.

Contractele futures pentru petrolul american au scăzut cu aproximativ 16,5%, ajungând la 94 de dolari pe baril, indicele bursier S&P 500 a crescut cu peste 2%, iar dolarul s-a depreciat, miercuri, deși în timpul turbulențelor a fost perceput ca un refugiu sigur pentru investitori.

Această scădere vine după ce conflictul din Orientul Mijlociu a făcut ca petrolul să crească foarte mult în martie, urcând de la niveluri în jurul a 61 dolari la începutul trimestrului la peste 118 dolari pe baril.

„Piețele au prezis că Trump căuta o rampă de ieșire în Iran”, a declarat Jamie Cox, partener manager la Harris Financial Group. „Astăzi, a obținut una și a profitat de ea”.

Contractele futures au indicat câștiguri ample pe piețele bursiere din Asia, care au fost afectate de război și de creșterea prețurilor la energie, în timp ce contractele futures pe 10 ani ale Trezoreriei SUA au crescut cu aproximativ 15 puncte.

Armistițiu pentru două săptămâni

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde Trump scrisese marți că „o întreagă civilizație va muri în seara asta” dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a înregistrat cea mai abruptă creștere lunară a prețului petrolului din istorie, cu 50% în martie.

Trump a declarat că SUA au primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului, pe care a numit-o o bază fezabilă pentru negocieri. El a mai spus că părțile sunt foarte avansate în a ajunge la un acord definitiv pentru pace pe termen lung.

