Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 40: Lideri din întreaga lume salută armistițiul temporar dintre SUA şi Iran / Explozii auzite în capitala Bahreinului

Update: Lideri din întreaga lume salută acordul de încetare temporară a focului între SUA şi Iran

Lideri din întreaga lume au salutat acordul de încetare a focului pentru două săptămâni anunţat de SUA şi Iran cu o oră înaintea expirării ultimatumului dat Teheranului de către preşedintele american Donald Trump şi au subliniat importanţa instaurării unei păci durabile în Orientul Mijlociu, relatează miercuri AFP şi Reuters.

Israelul sprijină hotărârea preşedintelui Trump

Israelul sprijină decizia preşedintelui Trump de a suspenda loviturile contra Iranului timp de două săptămâni, cu condiţia ca Teheranul să redeschidă imediat strâmtorile şi să pună capăt atacurilor împotriva SUA, Israelului şi ţărilor din regiune, a declarat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Încetarea focului pentru două săptămâni nu include Libanul, se precizează în comunicat.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat încetarea focului timp de două săptămâni convenită de SUA şi Iran şi le-a cerut părţilor beligerante să se angajeze pentru instaurarea unei păci durabile şi cuprinzătoare în Orientul Mijlociu.

Antonio Guterres face apel la toate părţile din conflictul actual din Orientul Mijlociu să-şi respecte obligaţiile în virtutea dreptului internaţional şi să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă şi cuprinzătoare în regiune, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit secretarului general al ONU, pentru protejarea vieţilor civililor şi limitarea suferinţelor umane este nevoie urgentă de încetarea ostilităţilor.

Cel mai important este să fie luate măsuri concrete pentru a dezamorsa situaţia, în special pentru a garanta securitatea navigaţiei în strâmtoarea Ormuz, a subliniat Minoru Kihara, purtător de cuvânt al guvernului japonez.

Japonia este al cincilea importator de petrol din lume. Aproximativ 93% din importurile sale de petrol tranzitează strâmtoarea Ormuz.

Mesaje din partea Australiei și Coreii de Sud

Ministerul de Externe sud-coreean a declarat într-un comunicat că guvernul de la Seul speră că negocierile între cele două părţi îşi vor atinge scopul şi că în cel mai scurt timp pacea şi stabilitatea vor fi reinstaurate în Orientul Mijlociu.

Seulul speră că libertatea şi securitatea navigaţiei tuturor navelor, inclusiv celor ale Coreii de Sud, în strâmtoarea Ormuz vor fi garantate rapid.

Canberra a salutat încetarea focului temporară anunţată de SUA şi Iran, avertizând însă că prelungirea războiului ar avea un impact sporit asupra economiei mondiale şi costurile umane ar fi ridicate.

Vom continua să le cerem tuturor părţilor să respecte dreptul internaţional umanitar şi să protejeze viaţa civililor, a declarat biroul premierului australian Anthony Albanese.

Deşi aceasta este o veste încurajatoare, rămân multe de făcut în zilele următoare pentru a garanta o încetare a focului durabilă. În zilele şi săptămânile care vin, Noua Zeelandă va sprijini toate eforturile menite să pună capăt definitiv şi durabil acestui conflict, a reacţionat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe neo-zeelandez, Winston Peters.

Update: Explozii auzite în capitala Bahreinului, la câteva ore după ce SUA au anunţat un armistiţiu cu Iranul

Mai multe explozii au fost auzite miercuri dimineaţă în capitala Bahreinului, Manama, la doar câteva ore după ce Statele Unite au anunţat un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, relatează AFP şi Reuters.

"Apărarea Civilă a stins un incendiu la o facilitate rezultat în urma agresiunii iraniene. Nu au fost raportate victime", a făcut cunoscut Ministerul de Interne al Bahreinului pe reţeaua X.

Bahreinul, care găzduieşte Flota a Cincea a Marinei SUA, este un centru cheie pentru operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu şi a fost vizat în repetate rânduri de atacuri iraniene de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie împotriva Teheranului.

Update: Israelul acceptă armistiţiul cu Iranul (Casa Albă)

Israelul a acceptat armistiţiul cu Iranul, a declarat marţi pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecţia anonimatului.

Statele Unite şi Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistiţiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului dat de preşedintele american Donald Trump, care ameninţa cu distrugerea Republicii Islamice.

Mediatorul din Pakistan a asigurat că armistiţiul se aplică şi Libanului, unde Israelul desfăşoară operaţiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah.

Totuşi, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri că armistiţiul între SUA şi Iran nu include Libanul, ţară antrenată în războiul din Orientul Mijlociu după atacurile organizaţiei şiite pro-iraniene Hezbollah contra teritoriului israelian.

Încetarea focului pentru două săptămâni nu include Libanul, a dat asigurări biroul şefului guvernului israelian, într-un comunicat adresat presei.

Declaraţia contrazice un anunţ făcut anterior de premierul pakistanez Shehbaz Sharif, potrivit căruia încetarea focului pentru 14 zile se aplică peste tot, inclusiv în Liban şi în alte părţi.

Update: Israelul raportează rachete lansate de Iran după ce Trump şi-a amânat ultimatumul

Armata israeliană a raportat miercuri dimineaţă că Iranul a lansat rachete în direcţia teritoriului său, la câteva momente după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat amânarea cu două săptămâni a unei campanii de atacuri împotriva infrastructurii iraniene, transmite AFP.

Forţele armate israeliene "au identificat rachete lansate din Iran spre teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare sunt activate pentru a intercepta această ameninţare", a indicat armata pe contul său de Telegram

SUA vor ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, anunţă preşedintele american Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că SUA vor contribui la deblocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, transmite Agerpres. Declarația sa vine după ce marţi noaptea Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

Update: Trump acceptă să amâne cu două săptămâni ameninţarea cu un atac devastator împotriva Iranului

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide "complet" strâmtoarea Ormuz, de o importanţă vitală, notează AFP.

"În urma discuţiilor cu premierul Shehbaz Sharif şi mareşalul Asim Munir, din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenţia militară prevăzută în această seară împotriva Iranului şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea completă, imediată şi sigură a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

Liderul republican ameninţase mai devreme în cursul zilei că va eradica "o întreagă civilizaţie" dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz.

Cel mai recent ultimatum dintr-o serie de ultimatumuri lansate de Donald Trump Iranului şi respinse în mod repetat, i-a dat Teheranului termen până la ora 20:00, ora Washingtonului (miezul nopţii GMT), pentru a redeschide pasajul maritim strategic, prin care înainte de război trecea 20% din petrolul mondial.

"Va fi un armistiţiu reciproc!", a adăugat Trump, potrivit căruia Statele Unite "şi-au atins şi depăşit deja toate obiectivele militare" de la lansarea atacurilor americano-israeliene pe 28 februarie.

De asemenea, el a raportat discuţii "foarte avansate" în vederea unui acord de pace "pe termen lung" cu Iranul, care a prezentat "o propunere în 10 puncte" ce "constituie o bază viabilă pentru negocieri".