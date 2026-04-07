Primele declarații ale menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. A recunoscut că l-a înjunghiat

Cazul medicului ucis în Sectorul 3 de menajera sa capătă noi dimensiuni, pe măsură ce ancheta avansează și ies la iveală detalii tulburătoare. Femeia, în vârstă de 39 de ani, este acuzată oficial de omor, distrugere și furt calificat, după ce a recunoscut că l-a atacat cu două cuțite pe bărbat în locuința acestuia.

„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, se arată în comunicatul Ministerului Public.

Potrivit anchetatorilor, violența atacului a fost extremă. „Inculpata a folosit un cuțit (nr. înainte să-l descopere și pe al doilea) pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi(...) Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Menajera medicului invocă legitima apărare

Femeia susține că totul a pornit în seara de 31 martie, când, spune ea, medicul ar fi devenit agresiv și nu i-ar fi permis să plece din apartament. În aceste condiții, afirmă că a reacționat pentru a se apăra. Din anchetă reiese că între cei doi exista o relație mai apropiată decât una strict profesională, femeia ocupându-se de curățenie, dar întreținând și relații intime cu bărbatul, contra cost.

După patru zile de la descoperirea crimei, polițiștii au făcut percheziții la locuința suspectei din Ilfov. În urma audierilor care au durat ore întregi, aceasta a fost reținută și urmează să fie propusă pentru arestare preventivă.

Victima, un medic anestezist în vârstă de 72 de ani, a fost găsită fără viață în bucătăria apartamentului său. Ancheta arată că a fost atacat pe neașteptate. În locuință au fost descoperite mai multe cuțite, ridicate pentru expertiză. Nu este exclusă nici varianta ca femeia să fi avut un complice.

Criminologul Dan Antonescu oferă o posibilă interpretare a violenței: "Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil".

Scenele crimei: Atac repetat și incendiere

Detaliile din anchetă conturează un scenariu brutal. După o analiză mai amplă, primul cuțit folosit s-ar fi rupt în timpul atacului, motiv pentru care femeia ar fi luat un al doilea și a continuat agresiunea. După ce bărbatul a murit, aceasta ar fi încercat să șteargă urmele: a turnat vodcă peste corp și a provocat un incendiu în apartament.

Camera de supraveghere din zonă a surprins momentul în care femeia a intrat în bloc în jurul orei 14. A plecat abia după aproximativ șapte ore. La scurt timp, vecinii au observat incendiul și au alertat autoritățile.

Vecinii spun că nu o recunosc: "N-am mai văzut-o pe aici". „Niciodată nu l-am văzut pe dânsul cu vreo femeie! Şi mai în vârstă… ştiu eu ce făcea pe acolo?”

Profilul victimei și reacțiile apropiaților

Cristian Staicu era cunoscut ca o persoană liniștită, fără conflicte. A lucrat ani la Spitalul Gomoiu, iar ulterior la Spitalul Lahovari. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, își încheiase activitatea și își luase rămas-bun de la colegi.

„Am făcut zeci de gărzi împreună, dacă nu sute. Este foarte impresionant ce s-a întâmplat, nu ne explicăm nimic, nu a avut niciodată conflicte cu nimeni. Era un om foarte liniştit, foarte paşnic. A spus că nu o să mai facă de gardă în aprilie”, a declarat Monica Pop, şef Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice, citată de ObservatorNews.

Ancheta continuă: ipoteze și probe

Inițial, anchetatorii au luat în calcul un jaf, dar pe parcurs au extins analiza și către alte posibile motive. Cercul de suspecți a fost restrâns prin verificarea persoanelor care au intrat recent în contact cu victima. Astfel, atenția s-a concentrat asupra femeii, care era familiarizată cu locuința.

Deși incendiul ar fi trebuit să distrugă dovezile, surse din anchetă spun că o mare parte dintre probe au rămas intacte. Criminaliștii continuă expertizele pentru a stabili exact desfășurarea evenimentelor.

Femeia le-ar fi spus anchetatorilor că doctorul Staicu consumase alcool și devenise violent, refuzând să o lase să plece, moment în care conflictul ar fi degenerat.

Dosarul rămâne deschis, iar audierile sunt esențiale pentru stabilirea exactă a circumstanțelor. Polițiștii și procurorii încearcă să reconstituie fiecare moment al crimei și să determine dacă femeia a acționat singură sau nu.

Cazul medicului Cristian Staicu ucis în Sectorul 3 de menajera sa continuă să atragă atenția opiniei publice, pe măsură ce apar noi informații și ipoteze. Autoritățile urmează să finalizeze rechizitoriul în acest caz extrem de violent, potrivit România TV.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care medicul Cristian Staicu, ucis și incendiat în locuința sa, a renunțat la gărzi. „A căzut într-o capcană din cauza unei domnișoare”

O nouă tragedie în lumea medicală, după moartea dr. Cristian Staicu. Un cunoscut medic a murit la doar 51 de ani



