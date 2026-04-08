Mihaela Greblă, soția fostului judecător CCR Toni Greblă, a murit

Soția fostului judecător al Curții Constituționale și fost senator de Gorj, Toni Greblă, a fost un nume respectat în Baroul Gorj, fiind considerată un profesionist desăvârșit și un reper de integritate, demnitate și dăruire.

Familia a transmis un mesaj emoționant, subliniind că Mihaela Greblă a fost nu doar un avocat de marcă, ci și o soție devotată, o mamă responsabilă și o bunică iubitoare, care și-a dedicat viața atât profesiei, cât și celor dragi, potrivit gorjeanul.ro.

Cei care au cunoscut-o își vor aminti de noblețea sufletului, eleganța caracterului și pasiunea cu care și-a exercitat meseria.

Trupul neînsuflețit va fi depus începând de joi, 9 aprilie 2026, ora 10:00, la Capela Funerară Eden (Strada Narciselor, nr. 19, Târgu Jiu), unde apropiații îi pot aduce un ultim omagiu.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 10 aprilie 2026, la ora 12:00, la Biserica Cimitirului Municipal din Târgu Jiu.