Mihaela Greblă, soția fostului judecător CCR Toni Greblă, a murit
Data publicării: 16:32 08 Apr 2026

Mihaela Greblă, soția fostului judecător CCR Toni Greblă, a murit
Autor: Crişan Andreescu

lumanare

Avocata Mihaela Greblă, soția lui Toni Greblă,  s-a stins din viață, lăsând în urmă durere profundă în rândul familiei, colegilor și celor care au cunoscut-o.

Soția fostului judecător al Curții Constituționale și fost senator de Gorj, Toni Greblă, a fost un nume respectat în Baroul Gorj, fiind considerată un profesionist desăvârșit și un reper de integritate, demnitate și dăruire.

Familia a transmis un mesaj emoționant, subliniind că Mihaela Greblă a fost nu doar un avocat de marcă, ci și o soție devotată, o mamă responsabilă și o bunică iubitoare, care și-a dedicat viața atât profesiei, cât și celor dragi, potrivit gorjeanul.ro.

Cei care au cunoscut-o își vor aminti de noblețea sufletului, eleganța caracterului și pasiunea cu care și-a exercitat meseria.

Trupul neînsuflețit va fi depus începând de joi, 9 aprilie 2026, ora 10:00, la Capela Funerară Eden (Strada Narciselor, nr. 19, Târgu Jiu), unde apropiații îi pot aduce un ultim omagiu.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 10 aprilie 2026, la ora 12:00, la Biserica Cimitirului Municipal din Târgu Jiu.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
CAB suspendă decizia CNA de retragere a licenţei Realitatea Plus
Publicat acum 23 minute
Noi modificări în sistemul de sănătate. Alexandru Rogobete, precizări
Publicat acum 32 minute
JD Vance critică dur comentariile lui Zelenski la adresa premierului Orban
Publicat acum 32 minute
De ce jucătorii preferă anumiți furnizori de sloturi precum Pragmatic sau EGT
Publicat acum 52 minute
Șapte semne de avertizare importante: nimeni nu este „prea tânăr pentru a face cancer de colon”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 54 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
