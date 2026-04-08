JD Vance critică dur comentariile lui Zelenski la adresa premierului Orban

Vance a făcut aceste remarci în cursul vizitei sale la Budapesta, destinată să sporească şansele naţionalistului Viktor Orban, care se confruntă cu cea mai dificilă provocare din cei 16 ani de când se află la putere la alegerile ce urmează să aibă loc în 12 aprilie, considerate cruciale pentru influenţa susţinătorilor mişcării MAGA a lui Donald Trump în Europa.

Tensiunile Ungaria-Ucraina în campanie

Relaţiile tensionate ale Ungariei cu Ucraina au ocupat un loc central în campania electorală din Ungaria, Budapesta acuzând Kievul că a oprit în mod deliberat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba, în încercarea de a influenţa votul.

Kievul susţine că oleoductul Drujba a fost avariat pe tronsonul ucrainean de un atac al Rusiei, iar reparaţiile vor lua timp. Cu toate acestea, Ungaria a blocat un împrumut al UE în valoare de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) pentru Ucraina, ceea ce l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare că ar putea să dea adresa persoanei responsabile de blocarea împrumutului armatei ucrainene, care ar putea "să-i vorbească pe limba lui".

Declarația controversată a lui Zelenski

Zelenski făcuse această remarcă, considerată neinspirată, în data de 5 martie, în timpul unei conferinţe de presă la Kiev, când explicase că întârzierea ajutorului european acordat Ucrainei are drept cauză poziţia "unui singur reprezentant al UE", fără să-l numească pe premierul Orban. El a spus că blocarea finanţării ar putea afecta furnizarea armelor necesare armatei ucrainene, care cu greu făcea faţă în acel moment ofensivei de primăvară a Rusiei.

Reacția lui Vance: "Este absolut scandalos"

Într-un discurs susţinut miercuri la o universitate din Ungaria, Vance a declarat ca Orban i-a relatat despre aceste declaraţii ale lui Zelenski.

"Este absolut scandalos", a spus Vance. "Niciodată nu ar trebui ca un şef de guvern străin... să ameninţe şeful de guvern al unei naţiuni aliate".

Vance a acuzat apoi presa de standarde duble în relatarea presupusei interferenţe străine în alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi în campania electorală din Ungaria.

"Aţi văzut asta încă în 2016, când o mare parte din presa americană spunea că este de-a dreptul scandalos faptul că guvernul rus a cumpărat reclame pe Facebook în valoare de aproximativ 500.000 de dolari... Asta înseamnă influenţă străină", scria presa atunci, a spus el.

"Dar oare nu e influenţă străină atunci când Uniunea Europeană ameninţă cu reţinerea livrării către Ungaria a miliarde de dolari pentru că îşi protejează graniţele? Oare nu este influenţă străină când ucrainenii închid conductele, provocând suferinţă poporului ungar în încercarea de a influenţa alegerile?", a întrebat retoric JD Vance.

Budapesta se află de mult timp în conflict cu Uniunea Europeană pe teme care variază de la independenţa justiţiei până la tratamentul acordat migranţilor.

Atât preşedinţia de la Kiev, cât şi Comisia Europeană nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

De altfel, chiar în prima zi a vizitei sale Budapesta, marţi, vicepreşedintele SUA îi acuzase pe "birocraţii" din Uniunea Europeană de interferenţă în alegerile parlamentare din Ungaria, pe motiv că - potrivit lui - Viktor Orban "nu le este pe plac".

Ceea ce s-a întâmplat în această ţară este cel mai rău exemplu de interferenţă străină pe care l-am auzit sau citit vreodată", a declarat Vance într-o conferinţă de presă, după întâlnirea cu premierul ungar.

Potrivit vicepreşedintelui american, "interferenţa birocraţilor de la Bruxelles este ruşinoasă" şi are drept cauză faptul că aceştia "nu-l plac pe liderul ales al Ungariei".

Reacția Germaniei

Guvernul german a luat poziţie şi a respins miercuri public aceste acuzaţii formulate de JD Vance la adresa Uniunii Europene, notează EFE.

"Respingem acuzaţiile vicepreşedintelui Vance", a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Sebastian Hille, într-o conferinţă de presă la Berlin, întrebat despre comentariile făcute de politicianul american cu privire la UE şi Ungaria, unde vor avea loc alegeri parlamentare duminică.

Vance face aceste declaraţii în Ungaria, cu doar câteva zile înainte de alegeri "şi acest simplu fapt arată de la sine cine se amestecă şi în ce".

Cancelarul german, Friedrich Merz, nu are preferinţe în ce priveşte cursa electorală care se desfăşoară în aceste zile în Ungaria, unde premierul Viktor Orban aspiră la un al cincilea mandat consecutiv la conducerea guvernului ungar, a spus acelaşi purtător de cuvânt.

În genere, "cancelarul federal nu are nicio preferinţă în ceea ce priveşte rezultatul alegerilor democratice din statele membre ale Uniunii Europene, ci acceptă rezultatele aşa cum au fost votate de cetăţenii fiecărui stat membru", a subliniat Hille.

Cu patru zile înainte de alegeri, partidul de opoziţie maghiar Tisza, al cărui lider este conservatorul Peter Magyar, conduce în principalele sondaje în ceea ce priveşte intenţia de vot, cu un avantaj clar.

Un sondaj de săptămâna trecută îi atribuie formaţiunii Tisza 56% din voturi, cu 19 puncte mai mult decât procentul cu care este creditat partidul de guvernământ Fidesz al lui Orban.