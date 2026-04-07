Subcategorii în Stiri

Taiwan, decizie referitoare la producția de energie electrică
Data actualizării: 11:29 07 Apr 2026 | Data publicării: 11:29 07 Apr 2026

Taiwan, decizie referitoare la producția de energie electrică
Autor: Crişan Andreescu

linii energie

Taiwanul va crește producția de electricitate în termocentralele pe cărbune, pentru a consolida securitatea energetică, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a perturbat livrările de gaze lichefiate.

Taiwan Power Co., compania publică de utilități și principalul furnizor de energie electrică, va achiziționa energie produsă pe bază de cărbune la termocentrala Mailiao începând din luna mai, după ce unitățile 1 și 3 vor fi pornite, a anunțat Ministerul Afacerilor Economice, potrivit Bloomberg.

Piețele globale de energie au fost date peste cap de războiul din Iran, care a redus livrările de gaze naturale lichefiate și țiței. Acest lucru a forțat guvernele să se bazeze mai mult pe cel mai poluant combustibil fosil pentru producerea de energie. În Asia, Japonia, Coreea de Sud și Bangladesh și-au crescut dependența de cărbune, în timp ce în Europa, țări precum Polonia ar putea crește utilizarea gazului de cărbune. În paralel, Germania ar putea reporni o termocentrală pe cărbune închisă.

În mod normal, Taiwanul, țară unde își au sediul unii dintre cei mai importanți producători mondiali de cipuri, se bazează pe gazele lichefiate pentru aproximativ jumătate din producția sa de energie electrică și anul trecut a cumpărat din Qatar aproximativ o treime din necesarul său de gaze lichefiate. Închiderea celei mai mari facilități de export de gaze lichefiate din Qatar, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, coroborată cu închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, a obligat Taiwanul să caute soluții alternative.

Cheltuieli suplimentare de miliarde de dolari

Deși insula a reușit să își asigure aprovizionarea cu gaze lichefiate până în luna mai și are, în plus, aranjamente pentru aproximativ jumătate din necesarul din iunie, scumpirea petrolului și a gazelor va genera cheltuieli suplimentare de ordinul miliardelor de dolari.

Decizia de a crește producția de energie pe bază de cărbune este un răspuns la riscurile legate de aprovizionarea cu gaze lichefiate, atenuând în același timp impactul prețurilor ridicate la gaze asupra tarifelor la electricitate, a declarat Ministerul Afacerilor Economice într-un comunicat de presă. Aprovizionarea internă cu gaze a Taiwanului rămâne suficientă, iar toate unitățile de generare a energiei electrice funcționează conform programului, a adăugat sursa citată, potrivit Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Cum se va numi noul parc amenajat în Sectorul 4 al Capitalei. Daniel Băluță, anunț - VIDEO
Publicat acum 31 minute
Sfaturile doctorului Tudor Ciuhodaru pentru un Paște sigur, fără drumuri la spital: Moderația este esențială
Publicat acum 50 minute
Coiful de la Coţofeneşti a fost recuperat. Informaţii tari de la MNIR
Publicat acum 51 minute
O trotinetă electrică a explodat într-un apartament din București după ce a fost pusă la încărcat
Publicat acum 59 minute
Crimă într-o școală: O profesoară, înjunghiată de propriul elev
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Primele declarații ale menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. A recunoscut că l-a înjunghiat
Publicat acum 3 ore si 48 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
