Taiwan, decizie referitoare la producția de energie electrică

Taiwan Power Co., compania publică de utilități și principalul furnizor de energie electrică, va achiziționa energie produsă pe bază de cărbune la termocentrala Mailiao începând din luna mai, după ce unitățile 1 și 3 vor fi pornite, a anunțat Ministerul Afacerilor Economice, potrivit Bloomberg.

Piețele globale de energie au fost date peste cap de războiul din Iran, care a redus livrările de gaze naturale lichefiate și țiței. Acest lucru a forțat guvernele să se bazeze mai mult pe cel mai poluant combustibil fosil pentru producerea de energie. În Asia, Japonia, Coreea de Sud și Bangladesh și-au crescut dependența de cărbune, în timp ce în Europa, țări precum Polonia ar putea crește utilizarea gazului de cărbune. În paralel, Germania ar putea reporni o termocentrală pe cărbune închisă.

În mod normal, Taiwanul, țară unde își au sediul unii dintre cei mai importanți producători mondiali de cipuri, se bazează pe gazele lichefiate pentru aproximativ jumătate din producția sa de energie electrică și anul trecut a cumpărat din Qatar aproximativ o treime din necesarul său de gaze lichefiate. Închiderea celei mai mari facilități de export de gaze lichefiate din Qatar, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, coroborată cu închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, a obligat Taiwanul să caute soluții alternative.

Cheltuieli suplimentare de miliarde de dolari

Deși insula a reușit să își asigure aprovizionarea cu gaze lichefiate până în luna mai și are, în plus, aranjamente pentru aproximativ jumătate din necesarul din iunie, scumpirea petrolului și a gazelor va genera cheltuieli suplimentare de ordinul miliardelor de dolari.

Decizia de a crește producția de energie pe bază de cărbune este un răspuns la riscurile legate de aprovizionarea cu gaze lichefiate, atenuând în același timp impactul prețurilor ridicate la gaze asupra tarifelor la electricitate, a declarat Ministerul Afacerilor Economice într-un comunicat de presă. Aprovizionarea internă cu gaze a Taiwanului rămâne suficientă, iar toate unitățile de generare a energiei electrice funcționează conform programului, a adăugat sursa citată, potrivit Agerpres.