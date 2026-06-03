Negocierile de pace dintre SUA şi Iran nu înregistrează "niciun progres tangibil". Donald Trump, contrazis de ministrul iranian de Externe

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat miercuri seară că nu există "niciun progres tangibil" în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, potrivit unui interviu acordat unei televiziuni libaneze şi raportat de agenţia Tasnim, scrie AFP.

"Au fost schimbate mesaje cu privire la necesitatea de a pune capăt agresiunii împotriva Beirutului, dar nu s-a realizat niciun progres tangibil în procesul de negociere", a declarat Abbas Araghchi, cu referire la atacurile israeliene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah în Liban.

De asemenea, "revenirea la masa negocierilor este condiţionată de garantarea drepturilor poporului iranian, încetarea războiului din Liban şi reducerea tensiunilor din regiune", a enumerat acesta, fără a oferi alte detalii, scrie Agerpres.

Donald Trump afirmase, într-o declaraţie la bordul Air Force One, că iranienii au fost de acord să renunţe la arma nucleară.

"Indiferent cât de bine ne merge, nu putem să le permitem să aibă o armă nucleară”, a spus el în interviul publicat miercuri. "Ei au acceptat deja că nu vor avea o armă nucleară”.

Întrebat să confirme că regimul iranian a acceptat această condiţie, Trump a spus: "Oh, da, au fost de acord.”

Donald Trump vrea să se întâlnească cu Mojtaba Khamenei

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că "ar vrea să se întâlnească" cu ayatollahul Mojtaba Khamenei, subliniind într-un interviu acordat New York Post că noul lider suprem al Iranului este realmente "implicat" în deciziile Teheranului, relatează AFP.

"Aş vrea să-l întâlnesc. Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu toată lumea şi probabil ne vom întâlni, în funcţie de ce se va întâmpla", a adăugat el, în timp ce Statele Unite şi Iranul se acuză reciproc de încălcarea unui armistiţiu din ce în ce mai fragil.

Iranienii "au mult respect pentru el", a adăugat preşedintele Trump.

Grav rănit după un bombardament israelian ţintit asupra unui complex din Teheran în prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video de când a fost numit ayatollah, pe 8 martie, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise. El i-a luat locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în acel atac israelian.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marţi că Washingtonul estimează că ayatollahul Mojtaba Khamenei este "în viaţă" şi "tot mai implicat" în conducerea ţării.

"Sunt semne care arată că (ayatollahul Mojtaba Khamenei) se implică tot mai mult la un anumit nivel, chiar dacă toate comunicaţiile sale se fac în scris şi prin intermediul unor terţi", a afirmat Marco Rubio în faţa Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului american, subliniind dificultatea de transmitere a mesajelor în rândul responsabililor iranieni, întrucât aceştia stau ascunşi şi aleg mijloace ultra-securizate de comunicare pentru a nu fi localizaţi şi ucişi la rândul lor de SUA sau Israel.

În interviu, Donald Trump a confirmat, de asemenea, că a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre atacurile israeliene în Liban, care pun în pericol armistiţiul în curs în Orientul Mijlociu.

"Am fost puţin deranjat de faptul că se luptă fără oprire cu Libanul. La un moment dat, i-am spus: 'Bibi, trebuie să oprim asta'", a explicat Trump.