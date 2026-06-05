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DCNews Sport Despărțire șoc în Superligă! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo

Despărțire șoc în Superligă! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 05 Iun 2026
zeljko kopic dinamo Zeljko Kopic, antrenor croat, despărțire de Dinamo. Sursa foto: Agerpres
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Antrenorul croat Zeljko Kopic părăsește clubul de fotbal Dinamo București, după aproape trei ani la cârma formației bucureștene.

Echipa de fotbal Dinamo şi antrenorul croat Zeljko Kopic au ajuns la un acord pentru încetarea raporturilor contractuale, a anunţat, vineri, gruparea bucureşteană, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

„Mulţumim, Zeljko Kopic! Fotbalul, ca şi viaţa, e compus din evenimente, trăiri şi experienţe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor. Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părţi ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare. Clubul Dinamo îi mulţumeşte sincer domnului Kopic pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, şi îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor”, au transmis reprezentanţii echipei Dinamo.

Kopic a revitalizat Dinamo

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, tehnicianul croat Zeljko Kopic a reuşit să păstreze Dinamo în primul eşalon fotbalistic.

În continuare, a reuşit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off şi clasarea pe locul 4 al ligii naţionale.

Pe durata celor două sezoane şi jumătate, Zeljko Kopic a strâns un număr de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului bucureştean, notează Agerpres.

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