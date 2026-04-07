RO-Alert în Tulcea, după miezul nopții: Noi atacuri cu drone ale Rusiei la granița României

Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert în noaptea de luni spre marți pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce Rusia a executat noi atacuri la granița României, anunță Ministerul Apărării Naționale.

"În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea.



Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 1:46.



Forțele Ministerului Apărării Naționale rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național", transmite MApN într-un comunicat de presă.