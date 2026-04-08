DCNews Stiri Serviciul de informații care a jucat un rol cheie în armistițiul dintre SUA și Iran
Data publicării: 16:53 08 Apr 2026

Serviciul de informații care a jucat un rol cheie în armistițiul dintre SUA și Iran
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump / agerpres Donald Trump / agerpres

Statele Unite ale Americii și Iranul au ajuns la un armistițiu care a suspendat ultimatumul dat de președintele Donald Trump pentru următoarele două săptămâni.

Serviciul de informaţii al Turciei, MIT, a jucat un rol cheie în eforturile diplomatice care au dus la armistiţiul de două săptămâni anunţat în cursul nopţii de Statele Unite şi Iran, au relatat miercuri mass-media turce, citând surse din domeniul securităţii, transmit Reuters și Agerpres.

Washingtonul a fost de acord marţi seară cu armistiţiul, mediat de Pakistan, într-un conflict care s-a extins în Orientul Mijlociu şi a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Conform canalului public de ştiri TRT, Organizaţia de Informaţii Naţională (MIT) a fost printre puţinii actori care au putut să menţină un contact direct atât cu state occidentale, cât şi cu Iranul, inclusiv cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC).

CITEȘTE ȘI                   -                Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!

MIT a lucrat pentru a menţine deschise canalele de comunicare, a preveni neînţelegerile, a transmite mesaje ce vizau dezescaladarea, şi, de asemenea, a prezentat propuneri pentru a evita o escaladare suplimentară şi s-a coordonat cu mai multe servicii de informaţii, a relatat TRT.

În timp ce Pakistanul a condus eforturile de mediere, Teheranul a declarat că Turcia a jucat un rol după ce iniţial a încercat să găzduiască discuţii directe între SUA şi Iran înainte de declanşarea războiului la sfârşitul lunii februarie. Un diplomat acreditat înTurcia a declarat, separat, că Ankara a jucat un rol de sprijin în ultimele săptămâni de discuţii.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a cărui ţară este un aliat al SUA în NATO şi are graniţă comună cu Iranul, a salutat miercuri armistiţiul, a cerut implementarea sa deplină şi a avertizat împotriva oricăror provocări sau acte de sabotaj.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
CAB suspendă decizia CNA de retragere a licenţei Realitatea Plus
Publicat acum 23 minute
Noi modificări în sistemul de sănătate. Alexandru Rogobete, precizări
Publicat acum 32 minute
JD Vance critică dur comentariile lui Zelenski la adresa premierului Orban
Publicat acum 32 minute
De ce jucătorii preferă anumiți furnizori de sloturi precum Pragmatic sau EGT
Publicat acum 52 minute
Șapte semne de avertizare importante: nimeni nu este „prea tânăr pentru a face cancer de colon”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 54 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
