€ 5.0949
|
$ 4.3602
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.3602
 
DCNews Stiri Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!
Data actualizării: 15:51 08 Apr 2026 | Data publicării: 15:50 08 Apr 2026

Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!
Autor: Doinița Manic

Președintele american Donald Trump Donald Trump a lansat și un avertisment. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a făcut noi declarații după anunțul privind armistițiul cu Iranul.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, inclusiv pentru a îndepărta tot "praful" nuclear îngropat adânc, după ce a acceptat un armistiţiu de două săptămâni.

VEZI ȘI: Ce urmează după armistițiul SUA - Iran. Reacțiile liderilor din întreaga lume

"Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am stabilit că a trecut printr-o Schimbare de Regim foarte productivă! Nu va exista îmbogăţire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa şi îndepărta tot 'Praful' Nuclear (bombardiere B-2) îngropat adânc. Acesta este în prezent şi a fost sub supraveghere satelitară foarte strictă (Forţa Spaţială!).

Donald Trump: Discutăm şi vom discuta cu Iranul despre o ameliorare a tarifelor şi a sancţiunilor

Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm şi vom discuta cu Iranul despre o ameliorare a Tarifelor şi a Sancţiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite", a scris Donald Trump într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social, încheind primul mesaj cu formula "vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni".

VEZI ȘI: Planul de pace în 10 puncte al Iranului, propus lui Donald Trump

Președintele SUA: O țară care furnizează armament ailitar Iranului va fi taxată imediat

Într-un al doilea mesaj postat pe Truth Social, preşedintele american a avertizat că "o Ţară care furnizează Armament Militar Iranului va fi taxată imediat, pentru toate bunurile vândute Statelor Unite ale Americii, cu 50%, cu efect imediat. Nu vor exista excluderi sau scutiri!", transmite Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
iran
conflict orientul mijlociu
armistitiu
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close