Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!

Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, inclusiv pentru a îndepărta tot "praful" nuclear îngropat adânc, după ce a acceptat un armistiţiu de două săptămâni.

"Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am stabilit că a trecut printr-o Schimbare de Regim foarte productivă! Nu va exista îmbogăţire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa şi îndepărta tot 'Praful' Nuclear (bombardiere B-2) îngropat adânc. Acesta este în prezent şi a fost sub supraveghere satelitară foarte strictă (Forţa Spaţială!).

Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm şi vom discuta cu Iranul despre o ameliorare a Tarifelor şi a Sancţiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite", a scris Donald Trump într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social, încheind primul mesaj cu formula "vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni".

Într-un al doilea mesaj postat pe Truth Social, preşedintele american a avertizat că "o Ţară care furnizează Armament Militar Iranului va fi taxată imediat, pentru toate bunurile vândute Statelor Unite ale Americii, cu 50%, cu efect imediat. Nu vor exista excluderi sau scutiri!", transmite Agerpres.