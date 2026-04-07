Data publicării: 14:27 07 Apr 2026

Veolia România continuă Olimpiada de Biodiversitate „Natura dintre Ape”, la nivel național
Autor: Gabriela Ungureanu

Într-un context în care educația pentru protejarea mediului devine tot mai importantă pentru generațiile tinere, inițiativele care apropie copiii de natură și biodiversitate contribuie la formarea unei relații responsabile cu mediul și cu resursele naturale.

● Competiția educațională inițiată de Apa Nova București, companie a Grupului Veolia, se extinde pentru prima dată la nivel național și devine, din acest an, un proiect derulat sub umbrela Veolia România

● Olimpiada se adresează elevilor din clasele II–VII din întreaga țară, înscrierile desfășurându-se în perioada 6 aprilie – 20 mai 2026

● „Natura dintre Ape” aduce biodiversitatea mai aproape de copii și îi invită să descopere lumea ecosistemelor 

Veolia România lansează ediția 2026 a Olimpiadei „Natura dintre Ape”, care devine, începând din acest an, o competiție națională de biodiversitate dedicată elevilor din clasele II–VII din întreaga țară. Competiția se va desfășura online, pe 23 mai pentru elevii din ciclul primar și pe 24 mai pentru elevii din ciclul gimnazial, iar câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei festivități organizate pe 13 iunie 2026.

Creștere semnificativă a participării la olimpiadă

Inițiată în 2023 de Apa Nova București, o companie Veolia, olimpiada a fost lansată ca un proiect educațional care îi invită pe elevi să descopere biodiversitatea și rolul ecosistemelor acvatice într-un mod interactiv și prietenos. În primele trei ediții organizate la nivel local, în București și Ilfov, competiția s-a bucurat de un interes tot mai mare din partea elevilor, numărul participanților crescând constant de la o ediție la alta, cu aproximativ 40%, ajungând la aproape 3.000 de elevi înscriși.
 
„Educația este una dintre cele mai importante investiții în viitor. Prin Olimpiada «Natura dintre Ape» ne-am dorit să oferim copiilor o experiență care să transforme curiozitatea pentru natură într-o motivație reală pentru a o înțelege și proteja. Extinderea competiției la nivel național este un pas firesc și ne bucurăm că tot mai mulți elevi din România vor avea ocazia să descopere biodiversitatea și rolul esențial al naturii în viața comunităților”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.
 
Ediția din acest an marchează o nouă etapă în dezvoltarea proiectului și oferă elevilor din întreaga țară oportunitatea de a participa la o olimpiadă de biodiversitate care îmbină învățarea cu spiritul de competiție și cu dorința de a descoperi lumea naturală. Competiția este organizată cu sprijinul EducațiePrivată.ro, platformă dedicată promovării inițiativelor și ideilor inovatoare din educație.
 
„Copiii sunt în mod natural curioși în legătură cu lumea din jurul lor, iar competiții precum «Natura dintre Ape» transformă această curiozitate într-o experiență de învățare autentică. Prin întrebări și provocări inspirate din natură, elevii descoperă biodiversitatea și înțeleg mai bine rolul pe care fiecare dintre noi îl are în protejarea mediului. Ne bucurăm că această inițiativă ajunge acum la elevii din întreaga țară și poate inspira tot mai mulți copii să privească natura cu mai multă atenție și responsabilitate”, a declarat Oana Dimofte, fondator Educație Privată.
 
În cadrul competiției, elevii vor răspunde unor teste realizate de specialiști în biologie și ecologie, concepute pentru a stimula curiozitatea și gândirea critică în jurul temelor legate de biodiversitate, ecosisteme și protejarea mediului. Evaluarea este realizată de cadre didactice independente, pentru a asigura transparența și obiectivitatea procesului de jurizare.
 
Performanța elevilor va fi recompensată cu premii în valoare totală de peste 20.000 de euro, acordate pentru fiecare nivel de clasă, împărțite în trei categorii – locul I, II și III – constând în vouchere valorice, precum și în kituri de explorator, menite să stimuleze descoperirea naturii și explorarea biodiversității. În completarea acestor premii, vor fi acordate și câte 5 mențiuni pentru fiecare clasă. Profesorii care îi susțin pe elevi în participarea la competiție vor fi, la rândul lor, recompensați pentru implicare, inclusiv prin premii dedicate cadrelor didactice ai căror elevi obțin locul I, dar și printr-un premiu special acordat profesorului cu cel mai mare număr de elevi înscriși în competiție.
 
Detaliile privind înscrierea și regulamentul competiției sunt disponibile pe site-ul oficial www.naturadintreape.ro.

DESPRE VEOLIA

Grupul Veolia este lider global în transformarea ecologică. Cu 215.000 de angajați pe cinci continente, Grupul dezvoltă și implementează soluții concrete care contribuie la protejarea sănătății publice, reducerea poluării și creșterea competitivității economice a industriilor și a comunităților. Prin expertiza sa în gestionarea apei și în tehnologiile pentru apă, gestionarea deșeurilor – inclusiv a deșeurilor periculoase – și energia locală, precum și prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, Veolia contribuie la reducerea emisiilor de carbon, combaterea poluării și regenerarea resurselor. În 2025, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 110 milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 97 de milioane de persoane, a produs 45 de milioane de megawați-oră de energie și a tratat 64 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE, Fortune 500, SBF 120) a înregistrat venituri consolidate de 44,4 miliarde de euro în 2025. www.veolia.com.

În România, Veolia oferă soluții de management al apei și energiei. Cu 3.600 de angajați, compania acționează strategic la nivel local pentru a implementa servicii esențiale la cele mai înalte standarde de calitate și pentru a susține dezvoltarea orașelor inteligente, deservind peste 2,1 milioane de consumatori. În cei peste 25 de ani de activitate, Veolia România a avut un impact economic direct de peste 2,31 miliarde de euro.

DESPRE EducațiePrivată.ro

EducatiePrivata.ro este prima platformă online dedicată educației. Vei găsi așadar aici toate informațiile relevante despre educația particulară, dar și publică, într-un conținut editorial valoros, asigurat de profesioniști. Această platformă este un vector de idei progresiste, iar valorile noastre sunt dialogul, modernitatea, dinamismul, flexibilitatea, echilibrul. Credem că schimbarea atitudinilor este singura care aduce transformarea mentalităților, astfel că platforma noastră este, de asemenea, un vehicul de bune practici, esențiale atunci când vine vorba despre transformarea profundă a școlilor din România.

