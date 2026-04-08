Donald Trump s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un. Condiția-cheie a SUA

Fred Fleitz, fost şef de personal al Consiliului Naţional de Securitate în timpul primului mandat al lui Trump, a indicat, miercuri, că președintele Donald Trump s-ar putea întâlni cu președintele nord-coreean Kim Jong Un la un summit organizat în această toamnă.

"Cred că există şanse mari pentru un summit Trump-Kim în această toamnă", a declarat vicepreşedintele Institutului de Politici America First la un eveniment de presă în marja unui forum găzduit de Institutul de Studii Politice Asan.

"Preşedintele Trump a indicat adesea că doreşte să reia o diplomaţie personală de succes... Este ceva în care Trump crede, că acesta a fost un mare succes pe ale cărui temelii trebuie să construiască", a declarat el.

Fleitz: Trump ar putea relua dialogul cu Coreea de Nord, dar nu renunță la denuclearizare

Fleitz a evidențiat că, deşi Donald Trump este deschis să se întâlnească din nou cu Kim, nu va renunţa la cererea SUA de denuclearizare a Phenianului.

"Administraţia Trump s-ar putea alătura discuţiilor cu Coreea de Nord, dar va insista asupra denuclearizării", a insistat fostul oficial american. "Aş recomanda insistent administraţiei Trump ca un alt progres să fie acela ca RPDC să înceteze să trimită arme (Rusiei pentru războiul său) în Ucraina. Ele contribuie la un război extrem de sângeros şi nu cred că este mult să-i ceri lui Trump să-i spună asta lui Kim Jong Un", a adăugat Fleitz.

Pronostic "de peste 50% şanse" pentru întâlnirea Donald Trump - Kim Jong Un

În aceeaşi ordine de idei, Victor Cha, preşedintele pentru Coreea la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, a dat un pronostic "de peste 50% şanse" ca Trump să se întâlnească cu Kim, după ce se vede cu Xi la Beijing.

"Nu cred că Xi Jinping va dori o întâlnire (între Trump şi Kim) înainte de summitul său cu Trump", a spus el. "Există o şansă mai mare de 50% ca ei (Trump şi Kim) să se poată întâlni după reuniunea (dintre Trump şi Xi) de la Beijing", a afirmat Cha.

Mai mult, Cha a remarcat că, spre deosebire de abordarea faţă de China, Rusia sau Iran, Trump demonstrează că pune Coreea de Nord într-un "alt coş" în ceea ce priveşte potenţialul său angajament cu Kim.

"Cred că vrea în mod clar să interacţioneze cu el, ceea ce este pur şi simplu fascinant", a comentat Cha, notează Agerpres.