Cazul medicului ucis și incendiat, noi informații. Femeia care l-a omorât pe Cristian Staicu este mamă a doi copii

Menajera medicului anestezist Cristian Staicu a recunoscut, în fața anchetatorilor, că l-a ucis pe bărbatul în vârstă de 72 de ani. Potrivit primelor concluzii ale anchetei, conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fond financiar. De asemenea, aceștia ar fi avut o relaţie de mai mulţi ani, chiar dacă femeia este căsătorită şi are doi copii mici.

Cum și-a motivat femeia crima

Interogatoriul a durat aproximativ 12 ore, timp în care femeia a recunoscut că l-a omorât pe medicul anestezist, susținând, însă, că gestul a venit din legitimă apărare.

Conform datelor din anchetă, primul cuțit utilizat s-ar fi rupt în fotoliul în care se afla victima, motiv pentru care femeia ar fi recurs la un al doilea cuțit, continuând atacul. După producerea decesului, aceasta ar fi turnat o sticlă de vodcă peste corpul victimei și i-ar fi dat foc, în încercarea de a șterge urmele faptei, potrivit Observator,

„Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil”, a declarat Dan Antonescu, specialist criminolog.

„Cred că a vrut să șteargă din memoria ei și ceea ce s-a întâmplat în locuința respectivă”, a adăugat specialistul.

Detalii din relația celor doi

Cei doi se cunoșteau de peste trei ani, după ce femeia ar fi răspuns unui anunț publicat de medic în mica publicitate. Deși susținea în fața apropiaților că desfășoară activități de menaj în locuința acestuia, ancheta a relevat existența unei relații personale între cei doi. Medicul i-ar fi oferit sume de bani la fiecare întâlnire.

Chiar banii ar putea fi şi motivul crimei, cred anchetatorii. Concret, suma oferită de medic în acea zi ar fi fost insuficientă în opinia femeii, lucru care ar fi dus la conflictul care a degenerat.

După crimă, femeia ar fi sustrat telefonul victimei, ar fi încuiat uşa şi ar fi ieşit prin spatele blocului. La patru zile de la descoperirea crimei, poliţiştii au găsit-o. La perchezițiile din casa acesteia, polițiștii au găsit și telefonul medicului, dar și cheile de la apartament. Mai mult, mesajele dintre cei doi i-ar fi ajutat pe anchetatori să înțeleagă exact relația pe care cei doi o aveau.

Femeia în vârstă de 39 de ani locuieşte lângă Bucureşti, este căsătorită şi are doi copii mici. Niciun membru al familiei nu ar fi știut despre relația dintre ea și medicul anestezist.

„Nu știe nimeni ce făcea ea, unde se ducea, nu prea era vorbăreață. Să se bage cu lumea în seamă, nu vorbea nici cu vecinii, nici bună ziua”/ „O familie liniştită. Au 2 copii. Soţul ei ştiu că e şofer pe maşinile astea din Ştefăneşti”, sunt mărturiile vecinilor.

Femeia, arestată preventiv pentru 30 de zile

Suspecta a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. În această perioadă, cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care a avut loc crima.

Medicul Cristian Staicu avea 72 de ani și o carieră impresionantă. A lucrat în echipa Spitalului Gomoiu și, în ultimii 20 de ani, a fost anestezist la Spitalului Lahovari. Înainte cu trei zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

Medicul anestezist Cristian Staicu avea 72 de ani. El a fost găsit fără viață în bucătăria apartamentului său. A lucrat în echipa Spitalului Gomoiu și, în ultimii 20 de ani, a fost anestezist la Spitalului Lahovari. Înainte cu trei zile de tragedie, bărbatul își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.