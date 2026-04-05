Primul suspect în cazul uciderii medicului Cristian Staicu. Anchetatorii au reținut o femeie de 40 de ani

O femeie în jur de 40 de ani a fost adusă încătușată la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Anchetatorii o tratează drept principal suspect în dosarul crimei descoperite după incendiul izbucnit în locuință.

Suspecta a fost adusă la sediul Parchetului în jurul orei 10:30, însoțită de polițiști și încătușată. Potrivit informațiilor din anchetă, femeia ar face parte din cercul de cunoștințe al medicului anestezist ucis.

Ea este audiată de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București și trebuie să explice ce știe despre evenimentele petrecute în apartamentul din Vitan, acolo unde a fost găsit trupul victimei.

Percheziții și probe ridicate de anchetatori

Înainte de audiere, anchetatorii au descins și la locuința femeii, în baza unui mandat de percheziție emis de un judecător.

Surse din anchetă spun că este posibil ca polițiștii să fi ridicat obiecte sau alte probe care ar putea avea legătură cu crima. Toate acestea urmează să fie analizate pentru a stabili exact rolul pe care femeia l-ar fi putut avea în acest caz.

După descoperirea crimei, anchetatorii au început să reconstituie ultimele ore din viața medicului. Au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pentru a vedea cine a intrat sau a ieșit din blocul în care locuia victima.

În paralel, au fost audiați vecinii, care au fost întrebați dacă au observat persoane intrând în apartament. Polițiștii au verificat și cercul de prieteni al medicului, dar și mesajele și conversațiile pe care acesta le purtase pe telefon, inclusiv pe rețelele de socializare.

Crima descoperită după un incendiu

Un element esențial stabilit încă de la începutul anchetei este că agresorul ar fi intrat în locuință cu acordul medicului. Ușa apartamentului nu era forțată, ceea ce indică faptul că victima își cunoștea vizitatorul.

Cadavrul medicului a fost descoperit pe 31 martie, după ce pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit în apartament. Ulterior, medicii legiști au stabilit că bărbatul nu a murit din cauza focului, ci în urma mai multor lovituri de cuțit.