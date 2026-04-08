O pană pe Lună? Explicația fotografiei realizate de NASA

Așa s-a întâmplat și în cazul unei scene surprinse de NASA în urmă cu mai bine de cinci decenii: O pană pe suprafața Lunii. La prima vedere poate părea un mister: Cum a ajuns acolo? Răspunsul este simplu: Este vorba despre un experiment realizat în timpul misiunii Apollo 15, potrivit 20minutos.

Experimentul lui David Scott

Povestea datează din 1971, când astronautul David Scott a decis să facă o demonstrație științifică pe suprafața lunară. Ținea într-o mână o pană, iar în cealaltă un ciocan geologic. Comandantul a lăsat ambele obiecte să cadă de la aceeași înălțime.

Pe Pământ, rezistența aerului încetinește căderea obiectelor mai ușoare, însă pe Lună, unde aceasta nu există, toate obiectele cad cu aceeași accelerație. Rezultatul a fost că pana și ciocanul au atins solul exact în același timp. Comandantul a explicat în fața camerei că este un experiment menit să ilustreze legile gravitației formulate cu secole în urmă de Galileo Galilei. "A făcut o descoperire foarte importantă despre căderea obiectelor în câmpuri gravitaționale", a spus acesta.

Confirmarea filmată a experimentului

Astronautul Charlie Duke a fost cel care a filmat experimentul realizat de Scott, care a găsit pe Lună locul ideal pentru a confirma descoperirile lui Galileo Galilei. "Avea dreptate", a adăugat el în înregistrare, după ce a observat că ambele obiecte cad cu aceeași viteză. Acest experiment a devenit una dintre cele mai clare demonstrații ale modului în care funcționează legile gravitației.