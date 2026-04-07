Mihaela Simion, directorul adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a României, a explicat ce deteriorări a suferit Coiful de la Coțofenești în urma furtului din muzeul olandez Drents, în ianuarie 2025.

Autorităţile olandeze au recuperat atât coiful, cât și brăţările dacice furate, prezentându-le publicului în luna aprilie.

Brățările dacice, în stare „impecabilă". Ce deteriorări a suferit Coiful de la Coțofenești

„Cele două brățări sunt în stare impecabilă, intacte. Coiful a suferit foarte mici probleme, o desprindere la partea anterior restaurată - ceea ce este și firesc, pentru că așa se fac restaurările, - deci nimic din corpul original al piesei, și o serie de deformări mecanice, plastice, el fiind un artefact extrem de sensibil din tablă de aur și, evident, sensibil la orice manipulare neprofesionistă. Nu e nimic care să scadă cu ceva valoarea cultural-artistică și istorică a piesei”, a declarat Mihaela Simion, directorul adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a României, în exclusivitate pentru DCNews.

Specialiștii străini în restaurări vin în sprijinul României

Deși nu se cunoaște în acest moment locul în care va fi restaurat coiful, întrucât „un verdicat clar este prematur”, așa cum a precizat Mihaela Simion, profesioniștii din țara noastră au toate cunoștințele necesare pentru un astfel de proces. În același timp, directorul-adjunct al MNIR a spus că mulți specialiști din străinătate și-au arătat disponibilitatea pentru a veni în sprijinul acestui demers de restaurare.

„Noi preferăm ca restaurarea să se facă în România. Avem restauratori care țin de excelență în această profesie, dar este impresionantă solidaritatea colegilor noștri din străinătate, care vor să participe și să ajute la această procedură de restaurare”, a adăugat Mihaela Simion pentru DCNews.

