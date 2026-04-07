€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
DCNews Stiri Info utile Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Data actualizării: 07:59 07 Apr 2026 | Data publicării: 07:59 07 Apr 2026

Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare

Ciucu Foto: Facebook Ciprian Ciucu

Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare pentru a împiedica șoferii să mai poată parca pe acestea, iar pietonii să poată circula normal.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat măsuri în acest sens, în urmă cu o lună, după ce s-a deplasat prin oraș împreună cu o echipă din municipalitate.

'Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată! Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraș cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă mașini parcate pe trotuare. 'Puneți stâlpișori, dați amenzi, reparați! Nu vedem orașul de mașini!'. Zis și făcut! Administrația Străzilor și Poliția Locală a Municipiului București s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat fața a zeci de zone. Acționează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișorii sau, după caz, repară întreg trotuarul', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Luni au fost montați stâlpișori la Academia Română și la Sala Palatului. Au fost eliberate trotuarele de pe Strada Valter Mărăcineanu și la intersecția de la Cathedral Plaza a străzilor Luterană și Berthlot. Stâlpișori au fost puși și pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion.

Potrivit sursei citate, în paralel, polițiștii locali îi sancționează pe șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiul verde, mai ales acolo unde în apropiere există locuri de parcare cu plată.

'Azi acționăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparații și amenajări', a transmis municipalitatea, precizează Agerpres. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close