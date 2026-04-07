€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Consiliul Județean Galați și CNAIR, parteneriat pentru realizarea Centurii mari a Galațiului
Data actualizării: 14:42 07 Apr 2026 | Data publicării: 14:38 07 Apr 2026

Consiliul Județean Galați și CNAIR, parteneriat pentru realizarea Centurii mari a Galațiului
Autor: Crişan Andreescu

Fotea1

Am semnat, la Ministerul Transporturilor, acordul de parteneriat dintre CJ Galați și CNAIR privind realizarea obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Galați" - Centura mare a Galațiului, a precizat Costel Fotea.

Mulțumesc echipei Minsterului Transportului și ministrul Ciprian Șerban, precum și echipei CNAIR, pentru sprijinul acordat în încheierea acestui parteneriat, în vederea finanțării proiectului din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

Este un pas esențial pentru realizarea acestui proiect strategic, care va contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trafic, în special prin scoaterea traficului greu din municipiul Galați, creșterea siguranței rutiere, reducerea poluării și scurtarea  timpilor de tranzit pentru transportatori.

Centura mare Galați va porni de la Giurgiulești, va ocoli Lacul Brateș, va trece pe lângă satul Costi și va urma traseul până la Smârdan.  De aici, pe viitorul drum de legătură dintre S,ârdan și Movileni se va asigura conectivitatea cu DX Galați - Brăila spre Podul peste Dunăre, respectiv spre viitorul drum expres spre Brăila - Focșani, cu ieșire în A7.

În cadrul parteneriatului, CNAIR va asigura elaborarea cererii de finanțare și a documentației tehnico-economice, iar Consiliul Județean Galați va gestiona obținerea avizelor, precum și procedurile de achziție pentru proiectare, execuție și supervizare.

Implementarea proiectului va fi realizată de o echipă mixtă, iar progresul va fi monitorizat permanent, printr-o colaborare instituțională strânsă între Ministerul Transporturilor, CNAIR și Consiliul Județean Galați.

Asta înseamnă colaborare reală, în beneficiul cetățenilor, pentru dezvoltarea Galațiului", a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliul Județean Galați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close