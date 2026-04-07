O trotinetă electrică a explodat într-un apartament din București după ce a fost pusă la încărcat
Data actualizării: 12:08 07 Apr 2026 | Data publicării: 11:40 07 Apr 2026

O trotinetă electrică a explodat într-un apartament din București după ce a fost pusă la încărcat
Autor: Tiberiu Vasile

Trotinetele electrice Sursa Foto: FreePik | Trotinetele electrice

Un apartament din București a fost aproape distrus după ce o trotinetă electrică a luat foc în timpul încărcării.

Un caz periculos readuce în atenție riscurile asociate acestor dispozitive: o trotinetă electrică a explodat într-un apartament din București după ce a fost pusă la încărcat. Proprietarul locuinței a încercat să intervină pentru a opri incendiul, însă a fost rănit și a ajuns la spital cu arsuri.

Potrivit Obervator, focul a afectat grav locuința, distrugerile fiind aproape totale.

Panică printre locatari

Deflagrația nu a putut să fie ignorată. Oamenii din bloc au auzit zgomotul puternic și au văzut fumul gros care a umplut rapid casa scării. În câteva minute, atmosfera a devenit tensionată. Mai mulți vecini au decis să iasă din apartamente pe cont propriu, de teamă ca flăcările să nu se extindă.

Echipajele de pompieri au ajuns rapid la fața locului. Intervenția a fost una contra-cronometru. Focul a fost stins înainte să se propage la alte locuințe, însă apartamentul în care s-a produs incidentul a fost grav afectat.

De ce poate exploda o trotinetă electrică în timpul încărcării

Specialiștii spun clar că astfel de episoade nu sunt întâmplătoare. Dispozitivele alimentate cu baterii litiu-ion, inclusiv trotinetele, pot deveni instabile dacă apar probleme tehnice sau dacă sunt folosite greșit.

O singură celulă defectă poate declanșa o reacție în lanț, fiind extrem de periculoase. De aici până la supraîncălzire, incendiu sau chiar explozie nu mai este decât un pas. Iar când totul se întâmplă într-un spațiu închis, cum e un apartament, consecințele pot fi uneori fatale.

Recomandări simple din partea autorităților

Autoritățile atrag atenția că prevenția este esențială. Pentru a reduce riscul unor situații similare, recomandările sunt simple, dar importante. Nu lăsa trotineta la încărcat fără supraveghere, mai ales pe timpul nopții, folosește doar încărcătorul original și evită să o ții lângă materiale inflamabile.

CITEȘTE ȘI: Creștere alarmantă a accidentelor cu trotinete electrice: 2.751 de pacienți la urgență în 2025, atenționează Alexandru Rogobete
 

