DCNews Stiri
Data actualizării: 22:41 06 Apr 2026 | Data publicării: 22:38 06 Apr 2026

5 semne că prietenul tău blănos își cere scuze după ce a greșit
Autor: Dana Mihai

Aproape orice stăpân s-a supărat la un moment dat pe câinele lui, fie că a ros o pereche de pantofi sau a stricat ceva prin casă. Însă, pe lângă simțurile lor extraordinare, câinii pot simți și vinovăție sau tristețe pentru faptele lor și își schimbă comportamentul pentru a-ți recâștiga afecțiunea.

1. Țin capul în jos, iar urechile și coada le sunt lăsate.

Când îți cerți câinele, probabil observi că își ține capul plecat sau că urechile și coada îi cad ușor. În astfel de momente, poate nu dai mare importanță sau crezi că se simte vinovat, dar de fapt încearcă să-ți transmită altceva.

Potrivit tehnicianului veterinar Jenna Stregowski, „un câine anxios are adesea capul coborât, își ține urechile parțial pe spate și își întinde gâtul”. Câinele tău este probabil anxios din cauza reacției tale și încearcă să calmeze situația. Specialiștii de la VCA Animal Hospitals adaugă: „Câinii supuși își pleacă capul, se ghemuiesc și evită contactul vizual atunci când încearcă să detensioneze o situație sau să-și liniștească stăpânii”.

2. Te privesc pe furiș

Dacă după ce l-ai certat câinele rămâne prin preajmă și te urmărește din priviri sau se uită pe ascuns la tine, este un semn că se simte vinovat și vrea să se împace cu tine.

Dresoarea certificată Stephanie Gibeault explică: „Câinii au multe motive să ne privească, dar de cele mai multe ori comunică cu noi sau așteaptă să comunicăm noi cu ei”. Cel mai probabil, câinele așteaptă să te calmezi pentru a se apropia sau așteaptă să faci tu primul pas.

Indiferent de situație, el caută momentul potrivit pentru a detensiona lucrurile, de aceea te privește atât de atent. Chiar dacă nu știe că îi observi comportamentul, acest lucru arată că vrea din nou atenția ta.

3. Se apropie și te linge

Poate fi enervant sau frustrant când câinele încearcă să te lingă și poate chiar simți nevoia să-l îndepărtezi. Însă acesta este unul dintre lucrurile drăguțe pe care câinii le fac atunci când vor să-și ceară scuze după ce au greșit: te ling pentru a te calma după ce te-au supărat.

Citește și: Boala mai puțin cunoscută care poate ucide câinii în câteva ore: Semne care nu trebuie ignorate

Potrivit medicului veterinar acupunctor certificat Dr. Kasey Stopp, „studiile au arătat că linsul eliberează endorfine în creierul câinelui. Endorfinele sunt neurotransmițători care îi fac pe câini (și pe noi!) să se simtă mai calmi și mai relaxați.” Așadar, ia acest gest ca pe un semn că patrupedul tău regretă și vrea să revină în grațiile tale.

4. Scot un scâncet ușor

S-ar putea să nu dai mare importanță unui scâncet ușor și să crezi că patrupedul doar caută atenție. Deși este adevărat că uneori câinii scâncesc pentru atenție, ei o fac și din alte motive. Potrivit experților de la ASPCA, „câinii scâncesc cel mai des atunci când caută atenție, sunt entuziasmați, anxioși sau încearcă să te împace”.

Dacă te-au supărat recent, fac tot posibilul să te liniștească. De ce? Pentru că se simt vinovați că te-au enervat. Chiar dacă reacția ta poate fi una de furie, este important să încerci să o lași deoparte și să faci un pas spre ei, chiar dacă nu este ușor.

5. Îți aduc jucăria lor preferată

Când ești supărat pe câinele tău, ai putea observa că vrea să se joace. Îți aduce jucăria preferată și se uită la tine cu ochii aceia blânzi. La prima vedere, poate părea că nu-i pasă deloc de starea ta, dar nu este așa.

Potrivit unui studiu publicat în Behavioural Processes, joaca este folosită pentru a întări legătura emoțională dintre oameni și câini. Iar când ești supărat pe el, este clar că această legătură poate fi afectată. Pentru a o repara și consolida, câinele tău poate sta lângă tine, dornic să vă jucați.

