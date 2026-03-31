Boala mai puțin cunoscută care poate ucide câinii în câteva ore: Semne care nu trebuie ignorate

O boală mai puțin cunoscută de proprietarii de animale, care afectează câinii și evoluează dramatic, în decurs de câteva ore, este sindromul de dilatație torsiune gastrică, cunoscut și sub numele de GDV (Gastric Dilatation-Volvulus)

Imediata recunoaștere a simptomatologiei de către proprietari, împreună cu intervenția urgentă a medicilor veterinari sunt esențiale într-un astfel de caz.

GDV presupune distensia rapidă a stomacului, care poate implica, uneori, și rotația acestuia (torsiune) cu până la 180 grade, inducând o stare de șoc, hemoragii, insuficiență cardio-respiratorie, ruptura peretului stomacal și în final moartea, potrivit SuperVet Solutions.

Ce rase sunt mai predispuse să dezvolte această afecțiune

Un lucru foarte important este că toate rasele pot fi afectate de acest sindrom, dar cel mai adesea sunt predisuși câinii de talie mare sau gigant, cum ar fi: Marele Danez, Weimaraner, Saint Bernard, Irish setter, Gordon setter, Dobermann, Ciobănescul German, Boxer, Labrador Retriever sau Golden Retriever.

Totodată, vârsta înaintată, hrana uscată administrată în cantități mari o dată pe zi, joaca imediat după masă sau câinii care în trecut au suferit de dilatație gastrică reprezintă factori predispozanți.

Semne pe care le-ar putea manifesta un câine în cazul unei dilatații

durere abdominală

anxietate, animalul pare să se uite spre abdomen

hipersalivație

abdomen destin

încearcă să vomite fără succes

bea multă apă

respirație accelerată

De urgență la medicul veterinar

O radiografie este suficientă pentru a confirma diagnosticul, astfel că un consult de urgență al veterinarului este esențial.

Numeroase proceduri pot fi utilizate, în funcție de gravitatea situației. Lavajul gastric sub anestezie inhalatorie de multe ori rezolvă problema, dar în cazuri complicate cu torsiuni, chirurgia rămâne singura soluție. O metodă sigură de a evita recidivele este gastropexia, și anume suturarea stomacului de peretele abdominal.

Sfaturi pentru a evita dilatația torsiune gastrică

Evitarea hrănirii câinilor înainte de joacă sau de orice activitate fizică intense

În cazul unui câine pofticios care mănâncă repede, se recomandă un castron sau administrarea hranei în mese mici și dese

Apa trebuie să fie mereu la temperatura camerei și nu foarte rece

