Câinii au apărut în Europa mai devreme decât se credea, arată noi studii

"Originea câinilor - probabil o combinaţie între două tipuri de lupi gri - rămâne un mister interesant", a declarat geneticianul suedez Pontus Skoglund, de la Institutul Francis Crick din Londra, care a participat la un amplu studiu genomic despre primii câini care au trăit în Europa.

Studiile ADN schimbă teoria despre domesticire

Determinarea cu precizie a originilor procesului de domesticire a lupilor gri de către om se dovedeşte imposibilă dacă se ţine cont doar de rămăşiţele dezgropate ale unor canide, deoarece scheletele lupilor şi ale câinilor sunt dificil de diferenţiat unele de altele.

Două studii publicate în această săptămână în revista Nature încearcă să elucideze acest mister, utilizând analiza ADN-urilor prelevate din astfel de schelete.

Într-un prim studiu, cercetătorii conduşi de Wiliam Marsh, de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alături de alte 21 de instituţii de cercetare, au descoperit cea mai veche urmă de ADN canin din lume.

"Acel câine trăia în urmă cu 15.800 de ani, în Pinarbasi din Turcia din zilele noastre, în Anatolia centrală. ADN-ul său provine dintr-un fragment al craniului său. El semăna probabil cu un mic lup. Era un căţel de câteva luni probabil, de sex feminin", a explicat Laurent Frantz, de la Universitatea Ludwig-Maximilian din Munchen.

Cu 5.000 de ani mai devreme

Până de curând, cea mai veche urmă de ADN a unui câine data din urmă cu 10.900 de ani. Descoperirile recente sugerează, aşadar, o domesticire mult mai veche a câinilor decât şi-au imaginat cercetătorii moderni.

Legătura dintre oameni şi primii câini

"Nu ştim exact care era rolul acelor câini. Să vâneze, să dea alarma... Putem presupune, de asemenea, că o legătură s-a format între oameni şi câinii lor, mai ales o legătură cu copiii. Chiar dacă ei nu erau consideraţi animale de companie în sensul care le este atribuit astăzi, exista fără îndoială o legătură foarte puternică. În Pinarbasi, căţeii erau îngropaţi deasupra mormintelor umane", a explicat Laurent Frantz.

Cercetătorii au determinat prezenţe ale unor câini similari din punct de vedere genetic în Regatul Unit, Germania, Italia, Elveţia şi Turcia în timpul Paleoliticului Superior, în urmă cu 15.800-14.200 de ani.

Însă de unde veneau ei?

Surpriza cercetătorilor: câinii nu au migrat ca oamenii

Într-un alt studiu, cercetătorii din echipa condusă de biologul Anders Bergstrom au comparat genomuri prelevate din 216 schelete de canide, dintre cele cel puţin 181 proveneau din situri pre-neolitice din Europa (Elveţia, Belgia, Germania, Armenia, Turcia, Suedia, Ţările de Jos, Danemarca şi Scoţia).

Ei au putut să arate astfel că strămoşii câinilor primilor agricultori din Neolitic (în urmă cu 6.000 de ani în Europa) proveneau în mod cert din câinii populaţiilor de vânători-culegători, care au trăit în urmă cu peste 14.000 de ani.

Acest fapt aduce o nouă perspectivă asupra schimbărilor radicale provocate de revoluţia agricolă din Neolitic.

În contextul în care, pentru oameni, trecerea la agricultură a fost însoţită de o migraţie pe scară mare din Asia de Sud-Vest spre Europa şi, aşadar, de o amestecare majoră a genomurilor umane, nu la fel s-a întâmplat şi în cazul câinilor.

"Aceasta a fost marea surpriză pe care am avut-o", a declarat Anders Bergstrom. "Nu observăm această amestecare în cazul câinilor", a adăugat el.

Diferenţierea dintre câinii din Europa şi câinii din Asia a avut loc, aşadar, înainte şi în afara Europei, cel mai probabil în Asia.

"Există în continuare o diferenţă genetică între câini şi lupi. Căutarea verigii lipsă va continua", a concluzionat Pontus Skoglund.