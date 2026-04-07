€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
Studenții de la „Ion Mincu" premiați pentru soluții inovatoare în cadrul Programului „Lift pentru Viață"
Data actualizării: 20:43 07 Apr 2026 | Data publicării: 20:43 07 Apr 2026

Studenții de la „Ion Mincu” premiați pentru soluții inovatoare în cadrul Programului „Lift pentru Viață”
Autor: Alexandra Curtache

Studenții de la „Ion Mincu” premiați pentru soluții inovatoare în cadrul Programului „Lift pentru Viață” Studenții de la „Ion Mincu” premiați pentru soluții inovatoare în cadrul Programului „Lift pentru Viață”

Într-un eveniment desfășurat în foaierul Senatului, cele mai bune proiecte realizate de studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” pentru Programul Național „Lift pentru Viață” au fost premiate, marcând o pledoarie pentru arhitectura care transformă viața locuitorilor.

Robert Cazanciuc a anunțat pe Facebook premierea celor mai bune proiecte realizate de studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în cadrul Programului Național „Lift pentru Viață”.

„Am premiat, astăzi, în foaierul Senatului, cele mai bune soluții gândite de studenții de la Universitatea de Arhitectură pentru Programul Național ‘Lift pentru Viață’, în cadrul unei expoziții organizate în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, cu sprijinul ALLBIM NET și Concrete & Design Solutions.

Acest concurs de soluții a fost gândit în spiritul memorabilelor cuvinte ale exponentului de marcă al sculpturii mondiale, Constantin Brâncuși - ‘Arhitectura este sculptură locuită’ - o viziune care a influențat modul în care arhitecții abordează relația dintre om, spațiul locuit și mediul înconjurător, căutând simplitatea și esența în formă”.

Studenții de la „Ion Mincu” premiați pentru soluții inovatoare în cadrul Programului „Lift pentru Viață”

Câștigătorii concursului

„Câștigătorul concursului a fost studentul Luca-Paul Maiorescu, de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” din Bucureşti. Premiul al II-lea a revenit studentului Ahmad Ahmad, iar premiul al III-lea studentei Andra-Cristiana Ciobanu. Premiul special acordat de ALLBIM NET i-a revenit, de asemenea, lui Luca-Paul Maiorescu.

Lucrările premianţilor au fost selectate dintre aproximativ 100 de soluţii propuse de 75 de studenţi din anii terminali. Juriul, alcătuit din profesori ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” şi alţi arhitecţi, a selectat 25 de proiecte pentru etapa finală a concursului, acestea fiind prezentate şi în cadrul unei expoziţii deschise în foaierul Senatului”.

Expoziția - pledoarie pentru arhitectură și comunitate

„Expoziţia ‘Lift pentru viaţă’ a reprezentat o pledoarie pentru meseria de arhitect, iar studenţii au sculptat în locuinţe soluţii care nu doar vor face viaţa mai uşoară celor care locuiesc în blocuri fără lift, ci vor aduce și multă culoare unor construcții vetuste. Sper ca soluţiile propuse de studenţi să atragă şi nişte contracte din partea unor primării, pentru că sunt convins că pledoaria aceasta vizuală o să atragă şi recunoştinţa celor care au nevoie de aceste proiecte.

Felicitări studenților pentru ideile îndrăznețe și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și se implică pentru implementarea unui proiect de anvergură menit să schimbe vieți”.

Mulțumiri și recunoașteri

„Mulțumesc președintelui Senatului, domnului Mircea Abrudean, pentru sprijinul constant acordat proiectului, precum și colegilor mei Diana Tușa, deputat și Daniel Fenechiu, senator, coinițiatori ai propunerii legislative.

Mulțumiri speciale Domnului rector Alexandru Călin, doamnei prodecan Andreea Marinescu, domnului președinte al Forului Academic, Marian Moiceanu, domnului prorector Yahia Dardari și domnului conf.arh. Petre Năstase”, a încheiat acesta. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

robert cazanciuc
solutii
studenti
lift pentru viață
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close