DCNews Stiri Centrele de adopții înlocuiesc adăposturile clasice: autoritățile vor să schimbe percepția asupra câinilor fără stăpân
Data publicării: 22:50 06 Apr 2026

EXCLUSIV Centrele de adopții înlocuiesc adăposturile clasice: autoritățile vor să schimbe percepția asupra câinilor fără stăpân
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu un caine DC Anima revine cu o nouă edițe. Foto: Pixabay

Reprezentanții Consiliului Județean Ilfov și ai Primăriei Sectorului 1 anunță o schimbare de abordare în gestionarea animalelor fără stăpân: adăposturile clasice vor fi transformate în centre de adopții, cu accent pe bunăstarea animalelor și integrarea lor în familii.

Una dintre cele mai importante direcții discutate în cadrul emisiunii a fost schimbarea de viziune asupra adăposturilor publice. Autoritățile vor să renunțe la imaginea negativă asociată acestora și să le transforme în spații dedicate adopției.

„Ne dorim să nu fie acel adăpost tipic din România. Noi îl numim centru de adopții”, a explicat reprezentanta Consiliului Județean Ilfov, subliniind că schimbarea nu este doar de denumire, ci și de concept.

Aceasta a precizat că noile centre vor pune accent pe confortul animalelor și pe interacțiunea cu oamenii, astfel încât șansele de adopție să crească.

Spații mai prietenoase pentru animale

Potrivit autorităților, viitoarele centre vor oferi condiții net superioare celor din adăposturile tradiționale.

„Dorim să fie un loc cât mai primitor, confortabil. Nu vor sta doar închiși în padocuri. Vor avea un spațiu al lor de joacă”, au declarat invitatele.

În plus, implicarea voluntarilor va fi esențială. Aceștia vor contribui la socializarea animalelor, un factor decisiv în procesul de adopție.

„Ne dorim foarte mult să avem și voluntari, oameni implicați, care să ne ajute să socializăm cu cățeii și să îi scoatem la plimbare”, au adăugat acestea.

Adăpostul Odăi, în plin proces de transformare

Un exemplu concret este adăpostul Odăi, administrat de Primăria Sectorului 1, care urmează să fie modernizat complet și transformat într-un centru de adopții.

„Scăpăm de eticheta aceasta de adăpost public. Se va moderniza complet și încercăm prin asta să schimbăm și viziunea la nivel național”, a declarat reprezentanta instituției.

Aceasta a recunoscut că adăposturile publice sunt adesea asociate cu probleme și percepții negative, motiv pentru care schimbarea este necesară.

Voluntariatul, o resursă esențială

Autoritățile mizează pe implicarea comunității pentru a susține această transformare. Cei interesați pot deveni voluntari prin intermediul platformelor online ale instituțiilor.

„Sunt foarte mulți copii, foarte mulți tineri sau persoane care au câteva ore. Fie că e o oră pe săptămână, face o lume de diferență pentru aceste animăruțe”, s-a subliniat în cadrul emisiunii.

Scopul final: creșterea numărului de adopții

Prin această schimbare, autoritățile speră să crească semnificativ numărul adopțiilor și să reducă presiunea asupra sistemului public.

„Eforturile pe care le facem în promovarea lor spre adopție sunt foarte mari”, au explicat invitatele, subliniind că accentul se mută de pe „cazare” pe „integrare”.

Transformarea adăposturilor în centre de adopții reflectă o schimbare mai amplă de mentalitate în gestionarea animalelor fără stăpân.

Autoritățile consideră că această abordare, combinată cu educația și implicarea comunității, poate duce la rezultate vizibile pe termen lung și la o relație mai responsabilă între oameni și animale. 

