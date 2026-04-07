România schimbă sistemul de sănătate. Ce au transmis Alexandru Rogobete și Nicușor Dan de Ziua Mondială a Sănătății

Cei doi oficiali au participat la o vizită în unitatea medicală aproape finalizată, construită pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, un domeniu în care România s-a confruntat ani la rând cu lipsuri majore. Mesajele lor au pus accent atât pe investițiile recente din sănătate, cât și pe rolul esențial al cadrelor medicale în funcționarea sistemului.

Rogobete: „România poate construi și poate oferi oamenilor ce merită”

Alexandru Rogobete a subliniat importanța dezvoltării infrastructurii medicale, amintind că România nu avea, până recent, capacitatea necesară pentru tratarea marilor arși.

„De Ziua Mondială a Sănătății, am fost alături de Președintele României, domnul Nicușor Dan, la Timișoara, în Centrul de Mari Arși.

După ani în care România nu a avut capacitatea necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, astăzi putem vorbi despre centre construite de la zero, echipate și aproape de a deveni pe deplin funcționale. Această schimbare aduce șanse reale pentru pacienți și familiile lor și ne arată că România poate construi, poate progresa și poate oferi oamenilor ce merită.

Dar, înainte de toate, ziua de astăzi este despre oamenii care fac sistemul să funcționeze. Despre medici, asistenți medicali, infirmieri, farmaciști, personal auxiliar, despre fiecare om care își dedică pasiunea și priceperea sănătății. Sunt oameni care lucrează în condiții dificile, care poartă o responsabilitate uriașă și care, adesea, fac diferența dintre viață și moarte. Ei sunt cei care dau sens întregului sistem de sănătate.

Despre ei vorbim astăzi. Cu recunoștință, admirație și respect. Respectul pe care îl merită în fiecare zi, nu doar într-o zi simbolică. Pentru dedicarea, profesionalismul și efortul lor, LE MULȚUMESC!”

Președintele Nicușor Dan: investiții în sănătate și rolul fondurilor europene

La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de mulțumire pentru personalul din sistemul sanitar, subliniind eforturile și sacrificiile acestora.

„De Ziua Mondială a Sănătății, transmit un gând de recunoștință pentru tot sistemul sanitar - medici, asistenți, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol crucial în societatea noastră. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii.

Am ales să merg astăzi la Timișoara pentru a vizita o unitate de mari arși care este aproape complet finalizată. E important să spunem că se întâmplă și lucruri bune în România – ca de exemplu, construcția în trei ani a acestei unități medicale pentru a răspunde unei necesități stringente. Acest proiect a fost posibil și datorită fondurilor europene, așa cum o parte semnificativă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani s-a realizat cu fondurile UE.

O altă temă la care am ținut să mă refer este cea a războiului informațional dus de Rusia împotriva României și al țărilor europene, în domeniul medical. Trebuie ca fiecare dintre noi să intervenim activ, astfel încât opinia și credibilitatea profesioniștilor să conteze în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de școală în medicină, și după aceea s-a perfecționat continuu, și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care provoacă tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient. E esențial ca fiecare dintre noi să demaște impostura din zona sa de activitate.”