Ministrul Alexandru Rogobete, ultimele informații despre starea lui Mircea Lucescu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, la Timişoara, că Mircea Lucescu este îngrijit la Terapie Intensivă, în stare critică, dar a evitat să dea alte detalii despre caz.

"Tot ce vă pot comunica este că în momentul de faţă este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă", a precizat ministrul Alexandru Rogobete, într-o declaraţie de presă, transmite Agerpres.

Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva pe Mircea Lucescu

Reamintim că medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti au precizat, luni, că iau în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive în cazul lui Mircea Lucescu. Familia acestuia a apelat la experiența unui cardiolog român care activează în Franța.

Pe 29 martie, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale. Inițial, familia ar fi solicitat transferul lui Mircea Lucescu la un spital din Austria pentru tratamente mai avansate, dar medicii români au refuzat transportul în străinătate, pe motiv că o astfel de deplasare ar fi prea riscantă în condițiile în care starea sa de sănătate era extrem de fragilă.