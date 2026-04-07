€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
DCNews Stiri Ce s-ar întâmpla în primele 30 de minute dacă SUA ar declanșa un război nuclear - VIDEO
Data actualizării: 17:56 07 Apr 2026 | Data publicării: 17:24 07 Apr 2026

Ce s-ar întâmpla în primele 30 de minute dacă SUA ar declanșa un război nuclear - VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

Ce s-ar întâmpla în primele 30 de minute dacă SUA ar declanșa un război nuclear - VIDEO Ce s-ar întâmpla în primele 30 de minute dacă SUA ar declanșa un război nuclear - VIDEO

Un videoclip devenit viral pe YouTube prezintă un scenariu sumbru: primele 30 de minute ale unui posibil conflict nuclear între Statele Unite și Rusia. Simularea scoate în evidență viteza devastatoare a armelor moderne și conceptul de „distrugere reciprocă asigurată”.

Spectrul unui posibil conflict global continuă să alimenteze temerile internaționale, iar o simulare publicată pe canalul „Modern Muscle” oferă o perspectivă tulburătoare asupra modului în care ar putea începe un război nuclear. Videoclipul ilustrează, pas cu pas, primele minute ale unui atac coordonat al SUA asupra Rusiei, subliniind consecințele catastrofale ale unei astfel de decizii.

400 de rachete lansate în câteva minute

Potrivit simulării, Statele Unite ar lansa aproximativ 400 de rachete balistice intercontinentale de tip Minuteman III, capabile să lovească ținte aflate la peste 9.600 de kilometri distanță, cu o precizie aproape perfectă.

Fiecare focos nuclear ar avea o putere mult superioară bombelor atomice utilizate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar impactul ar avea loc în mai puțin de 30 de minute.

Armele „monstru” și viteza devastatoare

Pe lângă aceste rachete, arsenalul american include și rachetele balistice Trident II, considerate unele dintre cele mai distructive arme existente. Acestea pot atinge viteze de aproximativ 29.000 km/h și pot lovi ținte în mai puțin de 15 minute.

Simularea sugerează că aceste arme ar viza puncte strategice din Rusia, inclusiv baze militare și infrastructură de comunicații.

Riposta Rusiei și sistemul „Dead Hand”

Conform scenariului prezentat, Rusia ar avea nevoie de aproximativ 16 minute pentru a-și activa forțele de ripostă. În acest context este menționat și sistemul automat de represalii „Dead Hand”, despre care oficialii ruși au afirmat că ar putea declanșa un contraatac chiar și în cazul în care conducerea țării ar fi eliminată.

Acest mecanism este conceput tocmai pentru a descuraja orice prim atac nuclear, garantând represalii devastatoare.

30 de minute până la dezastru total

După doar o jumătate de oră de la începutul conflictului, simularea arată un peisaj complet devastat. Zone întinse ar deveni nelocuibile, iar pierderile umane ar fi incomensurabile.

Scenariul sugerează că liderii și o mare parte a structurilor militare ar fi eliminate sau grav afectate în acest interval extrem de scurt.

Reacții sceptice din partea publicului

Nu toți cei care au urmărit simularea au fost convinși de realismul acesteia. Mulți utilizatori au subliniat că Rusia ar reacționa mult mai rapid și că un astfel de atac nu ar rămâne fără răspuns imediat.

„Nu cred că Rusia ar sta pur și simplu așteptând ca rachetele să o lovească”, a comentat un utilizator.
Altul a subliniat esența doctrinei nucleare: „Este vorba de distrugere reciprocă asigurată, indiferent de cum s-ar desfășura lucrurile.”

„Singura modalitate de a câștiga este să nu joci”

Conceptul de „distrugere reciprocă asigurată” rămâne fundamentul descurajării nucleare. Ideea este simplă, dar terifiantă: orice atac ar duce inevitabil la un contraatac, rezultatul fiind anihilarea ambelor părți.

Un utilizator a rezumat situația citând celebrul film „WarGames”: „Singura modalitate de a câștiga este să nu joci jocul.”

Simularea nu oferă doar un scenariu ipotetic, ci și un avertisment clar asupra consecințelor unui conflict nuclear, unul în care nu ar exista învingători. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac sua
razboi
atac nuclear
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close