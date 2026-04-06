„Piesa cheie“ în planul lui Trump în Emisfera Vestică: Separatiștii din Alberta au strâns semnăturile pentru independență și ar putea deveni al 51-lea stat al SUA

În mijlocul unui război comercial și al amenințărilor lui Donald Trump de a face din Canada al 51-lea stat al Statelor Unite, canadienii privesc cu uimire cum personalități apropiate președintelui american îmbrățișează mișcarea separatistă din Alberta, scrie El Pais.

Întâlniri secrete cu reprezentanți ai Departamentului de Stat al SUA, sprijinul deschis al unor personalități din mișcarea MAGA și perspectiva unui referendum creează o imagine în care mulți văd umbra unei interferențe străine. de altfel, liderii din spatele petiției separatiste din Alberta spun că au atins numărul necesar de semnături pentru a declanșa referendumul sau un vot în parlament pe această temă. Jeffrey Rath, consilier juridic al Stay Free Alberta, declară pentru Global News că grupul a ajuns la peste 177.732 de semnături, 10% din totalul voturilor exprimate la ultimele alegeri provinciale, potrivit Global News.

Provincia deja plănuiește să organizeze un referendum pe mai multe alte teme pe 19 octombrie prilej cu care s-ar putea pune și întrebarea privitoare la independența față de Canada.

Liderii separatiștilor, întâlniri în SUA cu apropiați ai președintelui Donald Trump

Deși sprijinul pentru independență rămâne minoritar în provincie, acesta a devenit de interes după ce mai mulți lideri ai Alberta Prosperity Project (APP), organizația care conduce mișcarea separatistă, au efectuat trei călătorii strategice la Washington în 2025 pentru a discuta despre potențiala suveranitate a regiunii. Jeffrey Rath, unul dintre lideri, a dezvăluit că s-a întâlnit cu reprezentanți ai Departamentului de Stat pentru a discuta despre un potențial sprijin al SUA pentru Alberta în cazul în care inițiativa de independență ar avea succes.

Rath susține că a discutat despre aspecte logistice, cum ar fi utilizarea dolarilor americani, securitatea frontierelor și chiar un împrumut de 500 de miliarde de dolari pentru finanțarea tranziției către un stat suveran. De asemenea, el a declarat că cel puțin una dintre aceste întâlniri, care a avut loc în decembrie, a avut loc într-o cameră securizată a Departamentului de Stat, unde dispozitivele electronice nu sunt permise.

Deși atât Casa Albă, cât și Departamentul de Stat au încercat să minimalizeze întâlnirile, afirmând că nu au participat oficiali de rang înalt și că nu s-au luat angajamente, pentru Patrick Lennox, fost manager de informații al Poliției Regale Canadiene și doctor în relații internaționale, această ultimă întâlnire este deosebit de problematică:

„Nu intri într-o cameră securizată din greșeală. A existat un motiv pentru care întâlnirea dintre APP și cei care s-au întâlnit cu ei la Departamentul de Stat a avut loc într-un mediu securizat”, a precizat Lennox.

„Nu mă pot gândi la nicio altă administrație americană care ar fi fost de acord cu o astfel de întâlnire cu un grup din Canada care amenință să dezbine țara. Singura modalitate de a înțelege acest lucru este că o văd ca pe o modalitate de a transforma amenințarea celui de-al 51-lea stat în realitate”, a mai adăugat acesta.

Provincia Alberta, de interes pentru oamenii lui Trump

În ultimele luni, mai multe personalități din cercul lui Trump au vorbit despre Alberta. Cel mai controversat comentariu a venit de la secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care, într-o emisiune de televiziune, a descris provincia drept un „partener natural” al Statelor Unite, subliniind „resursele sale extraordinare”.

De asemenea, comentatorul politic Brandon Weichert a descris Alberta drept „piesa cheie” în planurile președintelui pentru emisfera vestică, afirmând că atunci când Trump vorbește despre anexarea Canadei, se referă de fapt la Alberta. Acestor voci li s-au alăturat cei din cadrul mișcării MAGA, care susțin separatiștii alberteni pe rețelele de socializare, prezentându-i drept victime ale opresiunii canadiene.