România, fruntașă la accidente rutiere. Titi Aur: Unde greșim și ce putem învăța de la spanioli / video

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a vorbit despre siguranța rutieră și a explicat că aceasta nu ține doar de mașini sau drumuri mai bune, ci mai ales de educație și de modul în care sunt transmise regulile către șoferi.

Acesta a explicat că educația trebuie făcută constant și completată prin campanii bine gândite. Aceste campanii ar trebui făcute de o instituție dedicată care să colaboreze cu specialiști în marketing și publicitate pentru a transmite mesaje clare și eficiente, așa cum se întâmplă în Spania și în alte țări.

„Am fost în Spania recent și imediat cum am ieșit din aeroport era un panou pe care scria „păstrați distanța regulamentară”. Ideea este că panouri din astea sunt și la noi pe autostradă, în schimb ce mi s-a părut interesant în Spania este că acel „păstrați distanța regulamentară” arată și cât e distanța între mașini. Era un segment de două mașini. La noi, din păcate...”, a spus Florin Răvdan.

„Noi vorbim și spunem: „Ce ar trebui făcut pentru siguranță rutieră mai bună? Ar trebui mașini mai bune, drumuri mai bune, educație mai bună, dar când vorbim de educație, ce înseamnă asta? Înseamnă să se facă și în școala generală, și la școala de șoferi să fie mai bine și după școala de șoferi să se facă lucruri, și protecția muncii, și campanii bine gândite.

Ce înseamnă campanii bine gândite? Aici se încadrează acel panou. Înseamnă că există o instituție – și încă o dată spun că suntem singura țară din Europa care nu are o entitate cu personalitate juridică care să administreze siguranța rutieră; spaniolii au și nu numai. Acea instituție vine și apelează la niște specialiști care spun așa: „Avem un buget sau nu avem un buget, găsim niște parteneri, vrem să facem o campanie”. Vin specialiștii din marketing, din publicitate și spun așa: „Cum facem asta?”. Păi, o parte se duce către televiziune, o parte către online, o parte către offline. Acel panou face parte dintr-o campanie bine gândită ca să se transmită mesajul, că, la noi, în Spania - că la noi în România nu se transmite nimic - trebuie să respecți viteza, să respecți distanța, dar transmite și cât”, a spus Titi Aur.

„În Spania, se face acest lucru. La noi, zero... Absolut zero”

Titi Aur a explicat că, spre deosebire de România, în Spania există un sistem organizat care se ocupă de siguranța rutieră, prin campanii și măsuri concrete, ceea ce a dus la reducerea semnificativă a numărului de accidente.

„La noi, zero... Absolut zero. Nimeni nu are această sarcină plecată de la statul român - de la entități private, nu, pentru că nu are nimeni interesul, că nu te plătește nimeni. Statul ar trebui să creeze această conjunctură.

În Spania, se face acest lucru. Cineva gândește, cineva finanțează, cineva produce acele panouri, în cazul de față, acele semne pe autostrăzi. Se transmite mesajul.

Nu înseamnă că în Spania nu mai sunt accidente, dar înseamnă că sunt - chiar în statistica aceea cu care nu sunt de acord, raportarea la milionul de locuitori a numărului de victime - sunt la jumătate sau chiar mai puțin de jumătate față de noi. Cred că ei sunt pe la 30 și ceva, noi suntem la 80 de persoane, undeva un pic mai puțin de jumătate.

De ce? Și ei sunt latini, și ei sunt dezordonați, dar venind sistemul care, pe de o parte, îi educă, pe de altă parte, îi obligă, au reușit să scadă foarte mult numărul de accidente, că și Spania, la un moment dat, avea accidente foarte multe. Au reușit să țină sub control și acest lucru. Asta înseamnă mai puțini bani cheltuiți pe victime, dar, e drept, o parte din banii ăia se duc în campanii, în educație, în programe. Dacă nu faci nimic, plătești numai pe victime”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem de pe DC News și DC News TV.

