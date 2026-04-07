DCNews Stiri Marius Andruh, primele declarații după ce a fost ales președinte al Academiei Române: Angajament ferm față de societate
Data publicării: 16:32 07 Apr 2026

Marius Andruh, primele declarații după ce a fost ales președinte al Academiei Române: Angajament ferm față de societate
Autor: Ioan-Radu Gava

marius andruh presedintele academiei romane Foto: Agerpres

Marius Andruh a fost ales marți, 7 aprilie 2026, președinte al Academiei Române.

Academicianul Marius Andruh a fost ales marţi, după cel de-al doilea tur de scrutin, noul preşedinte al Academiei Române. El a întrunit, în cel de-al doilea tur de scrutin, 84 de voturi "pentru" din cele 157 de voturi exprimate, potrivit Agerpres.

Noul preşedinte al Academiei Române a declarat marţi că îşi doreşte ca acest for să îşi păstreze rolul pe care îl are în societatea românească şi a subliniat că politicienii ar trebui să se uite la rezultatele institutelor economice, "să lucreze mai atent şi să colaboreze mai bine" cu acestea.

"E loc de progres întotdeauna, dar Academia Română are o tradiţie lungă în spate - culturală, ştiinţifică. Este o instituţie necesară - este cel mai înalt for de cultură şi ştiinţă din ţară - prin membrii ei, în primul rând, dar şi prin institutele care se găsesc sub umbrela Academiei Române", a spus Andruh, după alegerea sa în funcţia de preşedinte al Academiei.

Angajamentul noului președinte al Academiei Române, Marius Andruh

El s-a angajat să apere întotdeauna cercetarea fundamentală, dar şi institutele economice şi cele din zona ştiinţelor umaniste.

"La Academia Română este un spaţiu al cercetării fundamentale. O să apăr întotdeauna cercetarea fundamentală, pentru că ea este o caracteristică a firii umane, care, scormonitoare, vrea să ştie. În egală măsură avem institute economice, la ale căror rezultate politicienii ar trebui să se uite, să lucreze mai atent, să colaboreze mai bine - şi acesta este unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus - şi, neapărat, institutele din zona ştiinţelor umaniste, care sunt legate de identitatea noastră culturală. Nu uitaţi că regulile gramaticii se stabilesc în Academia Română şi de către Academia Română", a punctat academicianul.

Marius Andruh doreşte să continue ceea ce a început în urmă cu patru ani, ca vicepreşedinte al Academiei Române, amintind în acest sens "deschiderea Academiei către publicul larg".

"Şi asta se realizează în mai multe feluri. Deja sunt conferinţele ţinute de către membrii Academiei la Sala Dalles şi unde vă invit să participaţi şi apoi celelalte, care erau organizate de mine. Se cheamă 'Ora de ştiinţă', în care am invitat personalităţi care nu sunt membre ale Academiei Române. Ambele conferinţe sunt organizate seara, tocmai pentru a fi accesibile publicului larg. Din păcate, sunt puţin cunoscute, pentru că lumea încă nu se uită pe site-ul Academiei să vadă toate conferinţele şi evenimentele care se organizează şi care sunt dezbateri, sunt comemorări, sunt conferinţe ştiinţifice, sunt conferinţe privind folclorul, autenticitatea folclorului nostru. Toate secţiile, cele 14, au ceva de comunicat", a spus Andruh.

El a precizat că anul trecut Academia Română a organizat 900 de evenimente, "toate pentru publicul larg, care îşi poate alege un domeniu sau altul".

Marius Andruh își dorește salvarea caselor care sunt în patrimoniul național

Referindu-se la proiectele de investiţii, Marius Andruh a declarat că este "extrem de important" să fie salvate "casele care sunt în patrimoniul naţional şi al oraşului".

"Eu văd conducerea Academiei Române ca pe un efort de construcţie. Preşedintele Academiei - şi nu doar el singur, ci cu toţi membrii Academiei - trebuie să fie constructor de proiecte culturale, dar şi în cel mai propriu sens al cuvântului. Asta pentru că avem o avere mare, pe care am recuperat-o în stare foarte proastă, pentru că ni s-au luat averile în 1948 şi am primit case în stare foarte proastă, dintre care unele de patrimoniu. Deci pentru mine este extrem, extrem de important să salvăm casele care sunt în patrimoniul naţional şi al oraşului. Am spus astăzi şi o mai repet - aici nu este vorba de estetică, nu este vorba numai de imagine, aici este vorba de patrimoniul cultural al acestui oraş şi de identitatea lui culturală", a arătat Andruh.

Preşedintele Academiei s-a declarat optimist în privinţa societăţii româneşti contemporane.

"Eu sunt un tip optimist. Şi nu poţi să fii tot timpul nemulţumit de societatea românească, de tânăra generaţie, de cum este şcoala acum. Trebuie să fii optimist. Ca să poţi să serveşti ţara trebuie să crezi în ceva, să crezi că se poate. Or, din punctul meu de vedere, societatea se poate corecta, bineînţeles, cu ajutorul Academiei Române, care are o autoritate morală. (...) Eu cred că societatea poate progresa şi numai cu dragoste faţă de ea poţi să faci ceva", a transmis Marius Andruh.

Marius Andruh
academia romana
