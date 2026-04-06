€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
DCNews Stiri Premeditare sau impuls? Detaliul care poate schimba tot dosarul în cazul medicului ucis
Data publicării: 22:08 06 Apr 2026

EXCLUSIV Premeditare sau impuls? Detaliul care poate schimba tot dosarul în cazul medicului ucis
Autor: Dana Mihai

crima cristian staicu Menajera acuzată că a ucis un medic în București, explicațiile lui Mihai Untaru despre caz

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, explică, într-un interviu pentru DCNews, cazul menajerei medicului anestezist Cristian Staicu, găsit mort în apartamentul său din București.

Femeia este acuzată de omor, distrugere și furt calificat, după ce a recunoscut că l-a înjunghiat, dar susține că s-a apărat.

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, afirmă că numărul mare de lovituri indică o intenție clară de a ucide. El vorbește și despre posibila premeditare, dar și despre rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului.

Care ar fi principalele scenarii pe care anchetatorii le-au în calcul într-un astfel de caz?

„În funcție de dovezile care se găsesc la fața locului și în funcție de primele story-uri privind biografia persoanelor, se emite o cantitate de ipoteze. În primul rând, ai o victimă, ai un story despre el suficient de bun, declarații de martor, și atunci se face un fel de radiografie a ultimei perioade a vieții lui.

Când, în ultima perioadă a vieții lui, a apărut o femeie, probabil că acest element a generat suspiciuni în rândul anchetatorilor. Astfel, în mod firesc, aceasta a fost una dintre pistele urmărite, iar, iată, rezultatul pare să fi fost pozitiv.

Devine interesant, în schimb, și viața tipei, pentru că, din ce am citit informațiile de presă, e o femeie la o vârstă totuși respectabilă, dar cu un stil de viață foarte aventuros. Probabil că în momentul în care se va analiza mai mult din viața ei, o să apară și surprize pe masa anchetatorilor, iar atunci analiza de caz o să fie cu totul și cu totul alta. Din fericire, avem și psihanaliși judiciariști suficient de buni, profilari, care pot să concretizeze un tablou al agresoarei și în funcție de interogatoriu, s-ar putea să mai avem șansa să mai aflăm ceva noutăți”, ne-a zis Mihai Untaru.

Numărul mare de lovituri poate indica o reacție de panică sau mai degrabă o intenție clară de a ucide?

„La numărul mare de lovituri, intenția e clară de a ucide. Nu se pune problema, nu vorbim de autoapărare.

Vorbești de autoapărare dacă lucrurile s-ar fi petrecut într-un alt spațiu, ar fi avut alte conotații și mediul ar fi fost definit de cu totul și cu totul alte elemente definitorii ale actului criminal. De data asta, e un spectacol grotesc.

Am înțeles că a fost unul dintre medicii buni de la Gomoiu, dintre ATI-iștii buni, deci din punct de vedere profesional, omul ăsta a avut o carieră super bună, n-a ieșit în evidență, dar omul și-a văzut de treabă și probabil mulți copii îi datorează viața.

Din punctul de vedere al celui care și-a consumat partea personală a vieții, trebuie investigat suficient de mult. O radiografie a ultimei perioade, să se vadă dacă între cei doi a existat un litigiu, o altercație, a fost ceva determinant care să provoace o asemenea stare de furie.

O femeie în vârstă, cu un cuțit în mână, lovind de atâtea ori... probabil că toată treaba a fost foarte surprinzătoare pentru victimă. Contează unde a fost prima lovitură, dacă asta l-a doborât încă de la început, poziția cadavrului, sunt foarte multe elemente de cercetare care nu pot fi interpretate decât de procuror.

Până atunci, ce apare în presă sunt informații din surse. Dacă cineva ar pune mâna pe acel certificat medico-legal, atunci ar putea fi ceva interesant de comentat din punct de vedere judiciar”, a mai zis Mihai Untaru.

Faptul că locuința a fost incendiată indică o tentativă clară de a ascunde probleme sau poate fi și un gest de panică?

„Și una, și alta. Până acum ai niște elemente definitorii, dar luând în calcul cantitatea de lovituri de cuțit despre care se vorbește în presă, încă o dată, niciunul dintre noi nu a avut acces la dosar, cred că a venit cu o poveste foarte bine pusă la punct încă de la început și că a existat premeditare”, ne-a mai zis Mihai Untaru.

În astfel de situații, cât de des reușesc autorii să distrugă efectiv probele relevante?

„Niciodată. Absolut niciodată. Pentru asta există știința criminalistică. Urme rămân. Întotdeauna rămân urme. Nicio crimă nu-i perfectă.

O să auzi foarte multe păreri că poliția n-a făcut sau că a făcut, dar în toată istoria criminalisticii sunt cazuri grele în care e greu să găsești, cauți, dar dovezile sunt. Trebuie să știi unde să cauți, să ai flair. Nu se pune problema că nu se poate identifica un autor.

Rar, foarte rar, doar acolo unde există puțină delăsare sau lipsă de profesionalism, mai sunt cazuri care rămân nerezolvate. În rest, toți criminalii sunt aduși în fața justiției", a explicat Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, pentru DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crima
menajera
mihai untaru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj, în play-off-ul Superligii
Publicat acum 22 minute
Centrele de adopții înlocuiesc adăposturile clasice: autoritățile vor să schimbe percepția asupra câinilor fără stăpân
Publicat acum 34 minute
5 semne că prietenul tău blănos își cere scuze după ce a greșit
Publicat acum 47 minute
Greșeala pe care o faci când gătești la air fryer. Poate avea consecințe neplăcute
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Premeditare sau impuls? Detaliul care poate schimba tot dosarul în cazul medicului ucis
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Trump spune ce a declanșat ruptura dintre SUA și NATO. De asemenea, a zis că Iranul ar putea fi „eliminat” marți noapte
Publicat acum 5 ore si 2 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
Publicat acum 15 ore si 42 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 45 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close