Premeditare sau impuls? Detaliul care poate schimba tot dosarul în cazul medicului ucis

Femeia este acuzată de omor, distrugere și furt calificat, după ce a recunoscut că l-a înjunghiat, dar susține că s-a apărat.

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, afirmă că numărul mare de lovituri indică o intenție clară de a ucide. El vorbește și despre posibila premeditare, dar și despre rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului.

Care ar fi principalele scenarii pe care anchetatorii le-au în calcul într-un astfel de caz?

„În funcție de dovezile care se găsesc la fața locului și în funcție de primele story-uri privind biografia persoanelor, se emite o cantitate de ipoteze. În primul rând, ai o victimă, ai un story despre el suficient de bun, declarații de martor, și atunci se face un fel de radiografie a ultimei perioade a vieții lui.

Când, în ultima perioadă a vieții lui, a apărut o femeie, probabil că acest element a generat suspiciuni în rândul anchetatorilor. Astfel, în mod firesc, aceasta a fost una dintre pistele urmărite, iar, iată, rezultatul pare să fi fost pozitiv.

Devine interesant, în schimb, și viața tipei, pentru că, din ce am citit informațiile de presă, e o femeie la o vârstă totuși respectabilă, dar cu un stil de viață foarte aventuros. Probabil că în momentul în care se va analiza mai mult din viața ei, o să apară și surprize pe masa anchetatorilor, iar atunci analiza de caz o să fie cu totul și cu totul alta. Din fericire, avem și psihanaliși judiciariști suficient de buni, profilari, care pot să concretizeze un tablou al agresoarei și în funcție de interogatoriu, s-ar putea să mai avem șansa să mai aflăm ceva noutăți”, ne-a zis Mihai Untaru.

Numărul mare de lovituri poate indica o reacție de panică sau mai degrabă o intenție clară de a ucide?

„La numărul mare de lovituri, intenția e clară de a ucide. Nu se pune problema, nu vorbim de autoapărare.

Vorbești de autoapărare dacă lucrurile s-ar fi petrecut într-un alt spațiu, ar fi avut alte conotații și mediul ar fi fost definit de cu totul și cu totul alte elemente definitorii ale actului criminal. De data asta, e un spectacol grotesc.

Am înțeles că a fost unul dintre medicii buni de la Gomoiu, dintre ATI-iștii buni, deci din punct de vedere profesional, omul ăsta a avut o carieră super bună, n-a ieșit în evidență, dar omul și-a văzut de treabă și probabil mulți copii îi datorează viața.

Din punctul de vedere al celui care și-a consumat partea personală a vieții, trebuie investigat suficient de mult. O radiografie a ultimei perioade, să se vadă dacă între cei doi a existat un litigiu, o altercație, a fost ceva determinant care să provoace o asemenea stare de furie.

O femeie în vârstă, cu un cuțit în mână, lovind de atâtea ori... probabil că toată treaba a fost foarte surprinzătoare pentru victimă. Contează unde a fost prima lovitură, dacă asta l-a doborât încă de la început, poziția cadavrului, sunt foarte multe elemente de cercetare care nu pot fi interpretate decât de procuror.

Până atunci, ce apare în presă sunt informații din surse. Dacă cineva ar pune mâna pe acel certificat medico-legal, atunci ar putea fi ceva interesant de comentat din punct de vedere judiciar”, a mai zis Mihai Untaru.

Faptul că locuința a fost incendiată indică o tentativă clară de a ascunde probleme sau poate fi și un gest de panică?

„Și una, și alta. Până acum ai niște elemente definitorii, dar luând în calcul cantitatea de lovituri de cuțit despre care se vorbește în presă, încă o dată, niciunul dintre noi nu a avut acces la dosar, cred că a venit cu o poveste foarte bine pusă la punct încă de la început și că a existat premeditare”, ne-a mai zis Mihai Untaru.

În astfel de situații, cât de des reușesc autorii să distrugă efectiv probele relevante?

„Niciodată. Absolut niciodată. Pentru asta există știința criminalistică. Urme rămân. Întotdeauna rămân urme. Nicio crimă nu-i perfectă.

O să auzi foarte multe păreri că poliția n-a făcut sau că a făcut, dar în toată istoria criminalisticii sunt cazuri grele în care e greu să găsești, cauți, dar dovezile sunt. Trebuie să știi unde să cauți, să ai flair. Nu se pune problema că nu se poate identifica un autor.

Rar, foarte rar, doar acolo unde există puțină delăsare sau lipsă de profesionalism, mai sunt cazuri care rămân nerezolvate. În rest, toți criminalii sunt aduși în fața justiției", a explicat Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, pentru DCNews.