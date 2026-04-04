Pe 4 aprilie sărbătorim Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, iar în București, în perioada 4-5 aprilie au loc activități la care oamenii pot participa pentru a învăța, pentru a dezbate, pentru a conștientiza noțiuni de empatie și pentru a salva și a interacționa cu animăluțele.

Ana Constantinescu, reprezentant al Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, și Isabella Oprea, șef Serviciu Protecția Animalelor și Naturii, Primăria Sectorului 1, au fost prezente la emisiunea DC Anima și au vorbit despre aceste activități.

Astăzi, 4 aprilie 2026, la ParkLake Shopping Center, a avut loc un târg de adopție, unde reprezentanții instituțiilor și voluntarii i-au ajutat pe oameni cu informații referitoare la adopție.

„Adopția este gratuită. (...) La aceste evenimente mai vin și oameni care deja au animale acasă, dar întotdeauna mai au câte o curiozitate: dacă ar vrea să adopte din nou, cum ar putea să procedeze, cum să integreze animalul în familie sau dacă are un cățel sau o pisică care nu s-a adaptat încă, noi suntem acolo să-i informăm”, a spus Isabella Oprea.

Weekend plin de activități

Duminică, 5 aprilie, va avea loc o dezbatere deschisă despre rolul educației în prevenirea abandonului și în formarea unei societăți mai responsabile, la care vor participa specialiști, profesori, părinți și copii.

„Ați vorbit despre educație, despre ora de educație și despre această viziune că un copil empatic de astăzi este adultul responsabil de mâine. Pe 5 aprilie, duminică, organizați, în aceeași formulă, o dezbatere foarte interesantă și foarte importantă la Librăria Cărturești Verona, unde intrarea este gratuită”, a spus Tudor-Tim Ionescu.

„Începând cu 16:30 va fi o dezbatere deschisă, unde vor participa specialiști în domeniu, persoane publice, persoane care fac parte din ONG-uri în domeniul protecției animalelor, părinți, profesori, copii și invităm pe toată lumea, pe toți cei care își doresc să participe.

Va fi o discuție deschisă, cu întrebări. Vom discuta despre nevoia de educație în România, în ceea ce privește problema animalelor. Vom discuta despre tot ceea ce înseamnă aceste lucruri. Vom avea profesori care ne vor spune cum au loc orele în Ilfov, părinți ne vor spune ce cred ei despre aceste ore, la fel și copiii care sunt complet entuziasmați”, a spus Ana Constantinescu.

Evoluția atitudinii față de animale

Isabella Oprea a vorbit despre evoluția pozitivă a atitudinii față de animale, dar și despre rolul legislației și al educației.

„Deja vedem că de câțiva ani lucrurile încep să evolueze în bine. Cu excepția cazurilor care sunt excepții și sperăm să rămână excepții și să se schimbe acest lucru, oamenii încep să afle despre animale, să afle că există o legislație care le protejează, că nu mai trăim în trecut să ținem câinii în lanț și să îi tratăm ca pe simple animale de pază și copiii, la rândul lor, văd lucrurile astea și sunt dornici să învețe.

Dar nu este vorba doar despre copii, pentru că educația pornește și de acasă, și atunci un copil face ce vede în jurul lui, fie că vorbim de părinți sau de oamenii din jurul său. Așa că încercăm să educăm pe toate planurile, de la cei mai mici la cei mai mari, și sperăm că lucrurile acestea vor duce spre bine, să avem cât mai mulți oameni empatici și cât mai puține animale pe străzi”, a spus Isabella Oprea la emisiunea DC Anima.

