A murit profesorul Liviu Maior, cel mai longeviv ministru al Educației din România

Profesorul Liviu Maior, istoric, diplomat și una dintre cele mai importante personalități ale culturii academice românești, a murit. Anunțul a fost făcut de Ionuț Vulpescu, deputat PSD, pe pagina de Facebook.

„S-a stins din viață profesorul Liviu Maior - istoric, diplomat și una dintre cele mai importante personalități ale culturii academice românești. Fost Ministru al Educației, fost Președinte al Comisiei Naționale UNESCO, senator, ambasador, multiplu Doctor Honoris Causa, Liviu Maior a marcat cercetarea istoriei moderne și interpretarea evoluțiilor Transilvaniei într-un mod definitiv. Un promotor constant al valorilor naționale și al intereselor României pe plan internațional, Liviu Maior a condamnat în permanență conspiraționismul și a subliniat rolul elitelor intelectuale în momentele cheie ale devenirii românești. Lucrarea sa cea mai recentă, „Românii în «A treia Europă». Loialitate. Revoluție. Unitate (1848–1918)” reprezintă un punct de plecare pentru o discuție despre loialitate, identitate și unitate. A avut bucuria să vadă dus la capăt un proiect urias, publicarea a 25000 de pagini din arhiva ministerului de Interne al Ungariei pentru perioada 1867-1918, în care sunt ascunse detalii esențiale din istoria României moderne. O prezență discretă în media, dar o personalitate de anvergură a educației, diplomației și istoriei României, Liviu Maior va rămâne un nume sinonim cu istoria Transilvaniei, cu patriotismul adevărat, cu social-democrația ultimelor decenii. El este unul dintre autorii numelui PDSR (Partidul Democrației Sociale din România), înaintașul PSD de azi. Am avut în toamna anului trecut șansa de a realiza un amplu dialog, la Cluj, cu marele istoric. Ultimul său interviu și unul din cele mai ample pe care le-a acordat vreodată. Și am avut, mai ales, privilegiul de a-l cunoaște. Reiau aici crezul unei conștiințe și al unui om bun. Transmit familiei îndoliate compasiunea mea în acest moment foarte greu. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească pe profesorul Liviu Maior!”, a scris Ionuț Vulpescu, deputat PSD, pe pagina de Facebook.

Profesorul Liviu Maior, cel mai longeviv ministru al Educației din România

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educației, fost președinte al Comisiei Naționale UNESCO, senator, ambasador, multiplu Doctor Honoris Causa, este cel mai longeviv ministru al Educației din România, singurul care a dus la capăt un mandat complet, între 1992 și 1996. Nici înainte, nici după aceea, nimeni nu a reușit să conducă Ministerul Educației pe întreaga durată a unui mandat.

„O pierdere importantă pentru mediul academic şi ştiinţific din România”

Comunitatea academică din SNSPA îşi exprimă regretul la moartea lui Liviu Maior, reputat istoric, profesor universitar şi diplomat, ministru al educaţiei, personalitate marcantă a vieţii publice din România.

"Liviu Maior a avut o carieră academică remarcabilă, fiind format la Universitatea Babeş-Bolyai, unde a obţinut doctoratul în istorie şi a parcurs toate treptele universitare până la rangul de profesor. Activitatea sa ştiinţifică s-a concentrat asupra istoriei moderne a României, în special asupra mişcării de emancipare naţională a românilor din Transilvania, a rolului elitelor româneşti în Imperiul Habsburgic şi a evoluţiei identităţii politice şi culturale româneşti în secolele XIX - XX", potrivit unui comunicat transmis duminică de SNSPA.

De-a lungul carierei sale publice, Liviu Maior a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului educaţional şi la reprezentarea intereselor României pe plan internaţional, ocupând funcţia de ministru al educaţiei în perioada 1992 - 1996, fiind senator în Parlamentul României şi ambasador al României în Canada. Implicarea sa în diplomaţia culturală s-a reflectat şi în activitatea desfăşurată în cadrul UNESCO, unde a fost preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO şi a avut un rol activ în structurile internaţionale ale organizaţiei.

În calitate de ministru al educaţiei, Liviu Maior a iniţiat primul proiect de reformă a învăţământului din România, prima lege a calităţii învăţământului superior (Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior), a introdus Legea învăţământului 84/1995 şi a finalizat primele negocieri cu Banca Mondială, pentru mai multe proiecte de finanţare, menţionează sursa citată.

"Dispariţia sa reprezintă o pierdere importantă pentru mediul academic şi ştiinţific din România, pentru elita intelectuală care a contribuit la consolidarea culturii şi educaţiei naţionale, dar şi pentru societatea românească în ansamblu. Suntem alături de familia îndoliată şi transmitem sincere condoleanţe pentru pierderea suferită", se mai arată în comunicat.