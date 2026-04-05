Tragedie în Tulcea: O mamă şi fiul ei au murit într-un incendiu izbucnit în apartament
Data actualizării: 11:05 05 Apr 2026 | Data publicării: 11:02 05 Apr 2026

Tragedie în Tulcea: O mamă şi fiul ei au murit într-un incendiu izbucnit în apartament
Autor: Elena Aurel

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin

Două persoane au murit în urma unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Tulcea.

Un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Tulcea s-a soldat cu moartea a două persoane, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta Tulcea.

La faţa locului au intervenit pompieri din cadrul Detaşamentului Tulcea, împreună cu echipaje de căutare-salvare şi de stingere a incendiilor.

Cele două victime, o femeie de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu, au fost găsite inconştiente şi, deşi au fost resuscitate de echipajele SAJ şi SMURD, au fost declarate decedate.

În paralel cu misiunea de căutare-salvare, pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care se manifesta la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost stins rapid, fiind eliminat pericolul de extindere la celelalte locuinţe din imobil.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un cablu electric defect.

ISU Delta Tulcea, recomandări

ISU Delta Tulcea reaminteşte că folosirea cablurilor defecte, a improvizaţiilor şi suprasolicitarea reţelei electrice pot provoca incendii cu consecinţe grave şi recomandă folosirea echipamentelor electrice achiziţionate din surse sigure, precum şi evitarea suprasolicitării reţelei electrice şi a improvizaţiilor, potrivit Agerpres.

