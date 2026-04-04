Un copil de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil din Focșani

Sâmbătă după-amiază, un copil în vârstă de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil din municipiul Focşani, el fiind conştient la momentul preluării de către echipajul medical care l-a transportat la spital, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

"Poliţiştii focşăneni au fost sesizaţi, prin apel 112, că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unui imobil situat pe strada Războieni, din municipiu. La faţa locului, ei au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băieţel de şapte ani", a transmis sursa citată.

Minorul era conştient la momentul preluării de către echipajul medical, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, potrivit Agerpres.

