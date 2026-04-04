€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Stiri Un copil de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil din Focșani
Data actualizării: 23:54 04 Apr 2026 | Data publicării: 19:40 04 Apr 2026

Un copil de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil din Focșani
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres

Un copil de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil din Focșani. Acesta a fost preluat de echipajul medical și dus la spital.

Sâmbătă după-amiază, un copil în vârstă de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil din municipiul Focşani, el fiind conştient la momentul preluării de către echipajul medical care l-a transportat la spital, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

"Poliţiştii focşăneni au fost sesizaţi, prin apel 112, că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unui imobil situat pe strada Războieni, din municipiu. La faţa locului, ei au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băieţel de şapte ani", a transmis sursa citată.

Minorul era conştient la momentul preluării de către echipajul medical, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

minor
focsani
vrancea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close