Momentul când o șoferiță de 18 ani din Galați s-a izbit de o mașină de poliție aflată în misiune / Video

Chiar dacă nu circula cu viteză, tânăra șoferiță din Galați nu ar fi văzut la timp autospeciala de poliție, care era oprită în mijlocul drumului, cu portbagajul deschis și cu semnalele luminoase în funcțiune.

După cum se observă pe o filmare postată pe o rețea socială, șoferița a frânat târziu și a intrat cu autoturismul său direct în autospecială. Impactul a fost surprins de o cameră de bord.

Video

În acele momente, echipajul de poliție făcea cerectări la un accident, unde un bărbat de 46 de ani a fost rănit, în urma unei traversări neregulamentare.

Vezi și - Șmecherie în trafic, sancționată la Cluj: O șoferiță de 19 ani, amendată drastic și cu permisul suspendat, după ce a stat pe portiera unei mașini în mers alături de alte tinere