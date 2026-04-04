DCNews Stiri Momentul când o șoferiță de 18 ani din Galați s-a izbit de o mașină de poliție aflată în misiune / Video
Data actualizării: 13:29 04 Apr 2026 | Data publicării: 12:08 04 Apr 2026

Momentul când o șoferiță de 18 ani din Galați s-a izbit de o mașină de poliție aflată în misiune / Video
Autor: Andrei Itu

accident soferita galati Captură Video Facebook - Grupul șoferilor din Galați /

O tânără șoferiță din Galați a lovit o mașină de poliție staționată la o misiune.

Chiar dacă nu circula cu viteză, tânăra șoferiță din Galați nu ar fi văzut la timp autospeciala de poliție, care era oprită în mijlocul drumului, cu portbagajul deschis și cu semnalele luminoase în funcțiune.

După cum se observă pe o filmare postată pe o rețea socială, șoferița a frânat târziu și a intrat cu autoturismul său direct în autospecială. Impactul a fost surprins de o cameră de bord.

Video

În acele momente, echipajul de poliție făcea cerectări la un accident, unde un bărbat de 46 de ani a fost rănit, în urma unei traversări neregulamentare.

Comentarii (1)

rasvan   •   04 Aprilie 2026   •   18:26

Mobilul,,bata-l vina,,.Bine ca nu era vreo persoana,.Asa fierul se repara,iar ,,soferita ,,va avea timp sa mai reflecteze ,daca in timpul scolii de soferi ,nu a invatat sa conduca preventiv

