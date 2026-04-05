Guvernul Bolojan și președintele Nicușor Dan, mesajele zilei despre România în NATO

”Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea și parcursul nostru euroatlantic.

Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere. În același timp, apartenența la Alianță vine cu responsabilități, pe care ni le asumăm constant, prin contribuții concrete la securitatea colectivă și printr-o prezență activă alături de aliați.

În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esențial ca NATO să rămână unit și puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri.

România va continua să investească în apărare, să își modernizeze Armata și să își consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică.

Le mulțumesc tuturor celor care, prin munca și dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO.

La mulți ani, România!

La mulți ani, NATO!” a transmis Guvernul României.

România în NATO. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Și președintele țării a transmis:

”Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România și marcăm totodată și aniversarea a 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949.

Actualul context internațional ne reamintește, poate mai clar ca oricând, cât de prețioasă și fragilă este pacea și cât de importantă rămâne apartenența la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică.

Drumul României către NATO a fost clădit pe dorința profundă de a face parte dintr-un spațiu al democrației, al libertății și statului de drept. Sunt valorile care stau la baza modului în care ne construim apărarea. În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington – certitudinea că siguranța României este garantată de întreaga forță a Alianței.

Într-o lume marcată de provocări complexe și impredictibile, unitatea Aliaților este crucială. NATO este cea mai puternică alianță militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune.

Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezența consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezența lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică și demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat.

Gândurile mele se îndreaptă astăzi și către militarii noștri căzuți la datorie. Le datorăm un profund respect soldaților români care au servit sau servesc sub drapelul Alianței în teatrele de operații din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul și spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a țării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament și le mulțumesc familiilor lor pentru susținerea neclintită care face posibil acest serviciu.

Securitatea nu este un dat, ci un proces continuu care presupune resurse și viziune pe termen lung. Ne menținem angajamentul ferm pentru modernizarea Armatei Române. Investiția în tehnologii de ultimă generație, în infrastructură și în pregătirea personalului este în primul rând o necesitate strategică națională.

După 22 de ani de apartenență la această organizație, România rămâne un partener pe care te poți baza și o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Forța noastră, a aliaților NATO, stă tocmai în capacitatea de rămâne uniți, indiferent cât de dificile sunt vremurile și cât de complexe provocările.

La mulți ani, NATO!

La mulți ani României în cadrul Alianței Nord-Atlantice!”.