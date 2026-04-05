€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Greșeala pe care o faci când mănânci carbohidrați. Ce este regula 1:1 și cum te poate ajuta
Data actualizării: 13:10 05 Apr 2026 | Data publicării: 13:04 05 Apr 2026

Autor: Darius Mureșan

imagine cu o femeie care mananca mancare Mihaela Bilic a explicat cum puteam avea o digestie ușoară de sărbători. Sursa foto: Freepik, @senivpetro

Foarte mulți oameni consumă carbohidrați fără să știe că modul în care îi combină în farfurie poate influența energia, glicemia și starea de sațietate. Află care este greșeala pe care o faci fără să știi!

De-a lungul timpului, s-a spus despre carbohidrați că sunt vinovați pentru creșterea în greutate și inflamații, motiv pentru care au fost restricționați în multe diete. Cu toate acestea, cercetările recente susțin că nu este nevoie să fie eliminați din dietă, ci să învățăm cum să îi consumăm corect. În acest sens, a apărut regula 1:1, susținută de experți de la Harvard, care propune echilibrarea carbohidraților cu alți nutrienți pentru a reduce impactul asupra organismului, potrivit 20minutos.es

Regula 1:1 presupune echilibrarea fiecărei porții de carbohidrați cu o cantitate similară de alimente bogate în fibre, proteine sau grăsimi sănătoase. Asta înseamnă că nu mănânci doar carbohidrați, ci îi consumi cu legume, leguminoase sau proteine precum pește, ouă sau tofu. Acest lucru te ajută să menții o energie constantă și să eviți creșterile bruște ale glicemiei. 

Această combinație este importantă deoarece modul în care sunt consumați carbohidrații influențează efectul acestora asupra organismului. În mod normal, carbohidrații rafinați sunt absorbiți rapid și pot crește glicemia brusc, dar atunci când sunt combinați cu fibre și proteine, absorbția este mai lentă, ceea ce ajută la menținerea energiei stabile și la reducerea inflamației. 

Nu toți carbohidrații sunt la fel

Calitatea alimentelor este foarte importantă, deoarece nu toți carbohidrații sunt la fel. Alimentele precum cerealele integrale, leguminoasele și legumele sunt bogate în nutrienți benefici, în timp ce produsele ultraprocesate conțin ingrediente mai puțin sănătoase și pot cauza inflamații și probleme metabolice. 

Regula 1:1 poate fi aplicată foarte simplu prin construirea unei farfurii echilibrate - legume și fructe, cereale integrale și proteine, fără a consuma doar carbohidrați. Este o metodă care nu impune restricții, care încurajează echilibrul și care ajută la controlul poftei de mâncare și al greutății. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

carbohidrati
glicemie
ingrasare
greutate corporala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close