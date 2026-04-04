Greșeala pe care o faci când mănânci orez. Cum îl consumă, de fapt, japonezii

Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente la nivel mondial și stă la baza multor preparate tradiționale în diferite culturi ale lumii. Potrivit specialiștilor, modul în care este consumat poate influența felul în care este procesat de organism, de aceea este important să-l lași să se răcească înainte de a-l consuma, potrivit 20minutos.es.

Japonezii mănâncă orezul după ce se răcește. După ce este gătit, orezul conține amidon care se transformă în glucoză în organism, iar dacă este lăsat să se răcească, o parte din amidon își modifică structura.

Cercetătorii au analizat această transformare a amidonului din orez în amidon rezistent și au ajuns la concluzia că răcirea orezului favorizează procesul. Conform studiilor, metoda de preparare a orezului poate influența acest efect, fapt confirmat și de nutriționiști.

Amidonul rezistent nu este digerat în intestinul subțire, ci ajunge în colon unde este fermentat de microbiota intestinală și acționează ca o fibră. Această schimbare duce la un răspuns glicemic mai moderat și la formarea unor compuși benefici pentru sănătatea intestinală. De asemenea, orezul răcit poate avea un conținut mai mic de energie, deoarece amidonul rezistent este mai greu de digerat.

Așadar, orezul consumat după răcire poate avea efecte benefice asupra organismului.

VEZI ȘI: Mic dejun pentru sănătatea inimii. Ce alimente recomandă cardiologii