€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Data actualizării: 20:00 04 Apr 2026 | Data publicării: 17:48 04 Apr 2026

Mic dejun pentru sănătatea inimii. Ce alimente recomandă cardiologii
Autor: Tiberiu Vasile

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Pentru menținerea unei inimi sănătoase, cardiologii recomandă un mic dejun echilibrat care combină proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Alegerea alimentelor potrivite dimineața poate sprijini sănătatea cardiovasculară.

Un mic dejun pentru sănătatea inimii nu trebuie să fie complicat sau plictisitor. Chiar dacă ovăzul este adesea primul gând al multora, cardiologii atrag atenția că există alternative la fel de nutritive, simple și rapide.

De exemplu, un mic dejun bazat pe iaurt grecesc simplu, completat cu fructe, în special fructe de pădure, și câteva nuci, poate fi la fel de eficient pentru inimă, notează EatingWell. Această combinație aduce proteine de calitate, fibre și grăsimi sănătoase, într-un echilibru care sprijină sănătatea cardiovasculară.

De ce funcționează acest mic dejun

Ajută sănătatea metabolică

Iaurtul grecesc este o sursă excelentă de proteine, esențiale pentru menținerea senzației de sațietate și stabilizarea glicemiei. Astfel, se reduc fluctuațiile insulinei, care pe termen lung pot afecta vasele de sânge. Alegerea unui iaurt simplu, fără zahăr adăugat, este crucială, pentru că multe variante comerciale conțin cantități mari de zahăr. Gustul dulce poate fi obținut natural prin fructe.

Diminuarea inflamației

Beneficiile încep chiar la nivel intestinal. Fermentarea iaurtului generează probiotice care ajută la diversitatea microbiomului intestinal. Un microbiom sănătos este asociat cu tensiune arterială mai bună și reducerea inflamației. Inflamația cronică favorizează formarea plăcilor de aterom, deci sprijinirea florei intestinale este un pas esențial pentru sănătatea inimii.

Întărește vasele de sânge

Nucile adaugă acizi grași omega-3 de origine vegetală, care previn oxidarea colesterolului LDL și mențin elasticitatea vaselor. Consumul regulat de nuci poate reduce colesterolul total și LDL. Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți, fibre și polifenoli, elemente care scad inflamația și susțin funcția vasculară, contribuind și la reducerea tensiunii arteriale.

Mic dejun sănătos pentru inimă ales în funcție de câteva elemente

Proteine slabe: mențin sațietatea și glicemia stabilă. Iaurt grecesc, ouă, brânză slabă sau tofu sunt opțiuni recomandate.

Grăsimi sănătoase: nucile, semințele, avocado sau uleiul de măsline susțin nivelul colesterolului.

Fibre: mai ales cele solubile, utile pentru eliminarea colesterolului, se găsesc în fructe, semințe și cereale integrale.

Zahăr redus: evitați produsele cu zahăr adăugat, cum sunt iaurturile aromate sau cerealele procesate; fructele sunt alternativa naturală și sănătoasă.

Un mic dejun pentru sănătatea inimii nu trebuie să fie sofisticat. Alegerea unor ingrediente simple, bogate în proteine, fibre și grăsimi bune, poate avea efecte reale asupra inimii tale, reducând riscurile pe termen lung și oferind energie pentru întreaga zi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inima
cardiolog
mic dejun
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

......   •   04 Aprilie 2026   •   19:49

Toată lumea halește zaharul
Să nu se mai planteze sfecla,trestia....
să nu se mai fabrice.
Daca nu e de vânzare nu se nai cumpără.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close