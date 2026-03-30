€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Rețeta virală a momentului: chifle cu broccoli din 3 ingrediente
Data publicării: 15:42 30 Mar 2026

Autor: Darius Mureșan

O rețetă rapidă, sănătoasă și surprinzător de gustoasă face furori online: chiflele cu broccoli din doar trei ingrediente, fără ouă, devin alternativa ideală pentru o gustare ușoară sau un mic dejun hrănitor.

Pentru cei care evită broccoli sau caută variante rapide de preparate sănătoase, această rețetă de „focaccine” promite să schimbe complet percepția asupra legumei.

Ușor de pregătit și extrem de versatile, chiflele pot fi adaptate după gust și sunt potrivite inclusiv pentru cei mici.

Rețetă simplă, cu doar 3 ingrediente

Preparatul are la bază ingrediente accesibile și puține: broccoli, parmezan și pesmet. Fără ouă și fără complicații, rețeta poate fi realizată în doar câțiva pași.

Ingrediente pentru 5 chifle:

  • 300 g broccoli
  • 100 g parmezan
  • 50 g pesmet
  • sare, după gust
  • 100 g brânză pentru umplutură (opțional)

Mod de preparare: rapid și versatil

Broccoli se fierbe în apă cu sare până se înmoaie sau, alternativ, se poate găti la microunde timp de aproximativ 8 minute. După scurgere, se folosesc doar vârfurile, care se amestecă bine cu parmezanul și pesmetul până se obține un aluat omogen.

Din compoziție se formează chiflele, iar pentru un plus de savoare se poate adăuga brânză în interior.

Trei metode de coacere, același rezultat delicios

Unul dintre avantajele rețetei este flexibilitatea în preparare. Chiflele pot fi gătite în funcție de preferințe și de echipamentele disponibile:

  • În tigaie: 5–7 minute pe fiecare parte
  • La cuptor: 200°C, timp de 15 minute
  • La friteuza cu aer cald: 190°C, timp de 12 minute

Rezultatul este același: chifle aurii la exterior și moi la interior, cu brânză topită și aromă intensă.

O soluție ideală pentru mese rapide și sănătoase

Rețeta se remarcă nu doar prin simplitate, ci și prin versatilitate. Chiflele pot fi personalizate cu diverse umpluturi sau condimente, devenind o opțiune potrivită pentru orice moment al zilei.

În plus, combinația de ingrediente le face atractive chiar și pentru copii, fiind o metodă ingenioasă de a introduce legumele în alimentația zilnică. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

preparat
broccoli
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
