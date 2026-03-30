Rețeta virală a momentului: chifle cu broccoli din 3 ingrediente

Pentru cei care evită broccoli sau caută variante rapide de preparate sănătoase, această rețetă de „focaccine” promite să schimbe complet percepția asupra legumei.

Ușor de pregătit și extrem de versatile, chiflele pot fi adaptate după gust și sunt potrivite inclusiv pentru cei mici.

Rețetă simplă, cu doar 3 ingrediente

Preparatul are la bază ingrediente accesibile și puține: broccoli, parmezan și pesmet. Fără ouă și fără complicații, rețeta poate fi realizată în doar câțiva pași.

Ingrediente pentru 5 chifle:

300 g broccoli

100 g parmezan

50 g pesmet

sare, după gust

100 g brânză pentru umplutură (opțional)

Mod de preparare: rapid și versatil

Broccoli se fierbe în apă cu sare până se înmoaie sau, alternativ, se poate găti la microunde timp de aproximativ 8 minute. După scurgere, se folosesc doar vârfurile, care se amestecă bine cu parmezanul și pesmetul până se obține un aluat omogen.

Din compoziție se formează chiflele, iar pentru un plus de savoare se poate adăuga brânză în interior.

Trei metode de coacere, același rezultat delicios

Unul dintre avantajele rețetei este flexibilitatea în preparare. Chiflele pot fi gătite în funcție de preferințe și de echipamentele disponibile:

În tigaie: 5–7 minute pe fiecare parte

La cuptor: 200°C, timp de 15 minute

La friteuza cu aer cald: 190°C, timp de 12 minute

Rezultatul este același: chifle aurii la exterior și moi la interior, cu brânză topită și aromă intensă.

O soluție ideală pentru mese rapide și sănătoase

Rețeta se remarcă nu doar prin simplitate, ci și prin versatilitate. Chiflele pot fi personalizate cu diverse umpluturi sau condimente, devenind o opțiune potrivită pentru orice moment al zilei.

În plus, combinația de ingrediente le face atractive chiar și pentru copii, fiind o metodă ingenioasă de a introduce legumele în alimentația zilnică.