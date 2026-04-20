Cum gătești corect broccoli? Secretul celor 3 pași care îți păstrează toți nutrienții
Data actualizării: 20:26 20 Apr 2026 | Data publicării: 20:25 20 Apr 2026

Cum gătești corect broccoli? Secretul celor 3 pași care îți păstrează toți nutrienții
Autor: Alexandra Curtache

mancare-farfurie-broccoli_73800400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @KamranAydinov

Broccoli este considerat una dintre cele mai sănătoase legume, însă modul în care este preparat poate face diferența dintre o masă banală și una cu adevărat nutritivă. Specialiștii atrag atenția că majoritatea oamenilor îl gătesc greșit, pierzând compuși esențiali pentru sănătate.

Deși pare o legumă simplă, broccoli ascunde un mecanism chimic complex care îi determină valoarea nutrițională. Prepararea necorespunzătoare poate distruge exact acei compuși care îl fac atât de benefic.

Nutriționistul Carmen Brumă explică, într-o postare pe Facebook, că există trei pași esențiali care trebuie respectați pentru a beneficia din plin de proprietățile sale.

Greșeala frecventă pe care o fac românii

Mulți oameni obișnuiesc să arunce broccoli direct în apă clocotită sau în tigaie, fără nicio pregătire prealabilă. Potrivit lui Carmen Brumă, această metodă reduce semnificativ beneficiile legumei.

„Dacă gătești broccoli doar aruncându-l direct în apă sau tigaie, pierzi mare parte din beneficiile lui. Compusul valoros numit sulforafan, vedeta din broccoli, nu există direct în el”, explică aceasta.

Sulforafanul este o substanță recunoscută pentru efectele sale antioxidante și potențialul rol în prevenirea unor boli grave. Însă acesta nu este prezent inițial în legumă.

Ce se întâmplă, de fapt, în broccoli

Potrivit explicațiilor oferite de nutriționist, sulforafanul se formează doar atunci când broccoli este tăiat sau zdrobit. Acest proces activează o enzimă esențială, numită mirozinază.

Fără această reacție, organismul nu poate beneficia de unul dintre cei mai importanți compuși ai legumei. Iar gătirea imediată după tăiere nu lasă timp suficient pentru formarea lui.

Cei 3 pași esențiali pentru un broccoli sănătos

Pentru a păstra toate beneficiile, Carmen Brumă recomandă respectarea unei reguli simple:

1. Taie-l în bucăți mici: Tăierea sau zdrobirea activează enzimele necesare formării sulforafanului.

2. Așteaptă 30-40 de minute: Aceasta este etapa critică în care are loc procesul chimic. În acest interval, sulforafanul se formează în mod natural.

3. Gătește-l ușor: Broccoli trebuie preparat blând: la abur, fiert aproximativ 3 minute sau tras rapid la tigaie. Gătirea excesivă distruge enzimele și reduce semnificativ valoarea nutritivă.

„După aceea gătești-l blând, la abur, fierbe-l 3 minute sau rapid în tigaie. Dacă-l gătești mult, distruge enzima și pierzi beneficiile”, mai spune nutriționistul.

Ce faci dacă folosești broccoli congelat

Situația este diferită în cazul broccoli-ului congelat. De cele mai multe ori, acesta este opărit înainte de congelare, proces care distruge deja enzima mirozinază.

Totuși, există o soluție simplă pentru a recupera o parte din beneficii. După gătire, se recomandă adăugarea unor ingrediente care conțin aceeași enzimă:

  • muștar pudră
  • ridiche
  • rucola

„Dacă folosești broccoli congelat, îl poți salva foarte ușor adăugând după gătire puțin muștar pudră, ridiche sau rucola. Toate conțin enzima mirozinază și ajută la formarea sulforafanului”, explică Carmen Brumă.

Regula simplă care face diferența

În esență, secretul este ușor de reținut: taie, așteaptă, gătește puțin. Acești trei pași pot transforma broccoli dintr-o garnitură banală într-un aliment cu adevărat valoros pentru sănătate.

Beneficiile broccoli, confirmate de specialiști

Potrivit unui articol publicat de Healthline, sulforafanul din broccoli este asociat cu multiple beneficii: susține sănătatea inimii, reduce inflamația și poate avea un rol în prevenirea anumitor tipuri de cancer.

De asemenea, această legumă este bogată în fibre, vitamine și antioxidanți, contribuind la digestie, imunitate și echilibrul metabolic.

Concluzia specialiștilor este clară: nu doar consumul de broccoli contează, ci și modul în care îl prepari. Iar respectarea celor trei pași simpli poate face diferența între o masă obișnuită și una cu beneficii reale pentru sănătate.

